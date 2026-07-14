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Νετανιάχου σε Ιράν: Δεν θα έχετε ηρεμία εάν μας επιτεθείτε

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Νετανιάχου σε Ιράν: Δεν θα έχετε ηρεμία εάν μας επιτεθείτε
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Προειδοποίηση στην ιρανική ηγεσία ότι η χώρα του θα απαντήσει εάν δεχτεί επίθεση, απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Προειδοποίηση στην ιρανική ηγεσία ότι η χώρα του θα απαντήσει εάν δεχτεί επίθεση, απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου την ώρα που τα αμερικανοϊρανικά πλήγματα ξανάρχισαν, με πρωτοφανή ένταση, μετά την κατάπαυση του πυρός, τον Απρίλιο.

«Το λέω στους Ιρανούς ηγέτες: μην υπολογίζετε ότι θα έχετε ηρεμία αν μας επιτεθείτε (…) η εποχή που μπορούσατε να μας χτυπήσετε χωρίς να απαντήσουμε με αποφασιστικό τρόπο έχει παρέλθει» είπε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

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tags:
Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ισραήλ
Ιράν
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