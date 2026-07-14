Υπαναχώρηση Τραμπ για τα «διόδια» 20% στα Στενά του Ορμούζ - «Εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες»

Αναδίπλωση από το σχέδιό του να επιβάλει τέλος 20% στις μεταφορές εμπορευμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ, πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναδίπλωση από το σχέδιό του να επιβάλει τέλος 20% στις μεταφορές εμπορευμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ, αφού η απόφασή του επικρίθηκε ευρέως ως μη πρακτική, πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε πίσω την ανακοίνωση για διόδια στην κρίσιμη ναυτιλιακή οδό, τονίζοντας ότι τα προσδοκόμενα έσοδα θα αντικατασταθούν από επερχόμενες άμεσες επενδύσεις στις ΗΠΑ από κράτη του Κόλπου. Δεν διευκρίνισε τα ποσά σε δολάρια ή ποιες χώρες θα συμμετάσχουν.

«Αποφάσισα να αντικαταστήσω το Αμερικανό Τέλος Αποζημίωσης 20% με Εμπορικές και Επενδυτικές Συμφωνίες που θα συνάψουν τα διάφορα κράτη του Κόλπου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές οι επενδύσεις θα είναι τεράστιες αλλά, ταυτόχρονα, εξαιρετικά καλές για αυτά και το μέλλον τους» πρόσθεσε. Παράλληλα, υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά για όλη τη διεθνή ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση το Ιράν.

«Θα επιβάλουμε πλήρη αποκλεισμό, αλλά μόνο στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια ή μεταφέρουν οποιοδήποτε φορτίο που σχετίζεται με το Ιράν», σχολίασε. Eπανέλαβε ταυτόχρονα ότι το Ιράν «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», ενώ κατηγόρησε την ιρανική ηγεσία ότι οδηγεί τη χώρα στην «ολοκληρωτική καταστροφή».

«Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να μπορεί ο οποιοσδήποτε να χρεώνει τέλη», ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. «Δεν μου αρέσει η ιδέα ενός τέλους αλλά ταυτόχρονα δεν είναι δίκαιο που εμείς θα προστατεύουμε από τα Στενά για τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε. «Οι χώρες του Κόλπου θα επενδύσουν στις ΗΠΑ και νομίζω ότι αυτό είναι προτιμότερο», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο Ιράκ, τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν «πολλές συμφωνίες» με τη Βαγδάτη και «θα βγάλουν πολύ πετρέλαιο» από τη χώρα. Η Ουάσιγκτον «θα είναι εκεί» εάν το Ιράκ χρειαστεί προστασία, συνέχισε, προσθέτοντας όμως ότι δεν πιστεύει πως κάτι τέτοιο θα είναι αναγκαίο. Για το Ιράν, προανήγγειλε ότι η Τεχεράνη αλλά και η Χεζμπολάχ θα προστεθούν στο νομοσχέδιο που αφορά τις κυρώσεις στη Ρωσία, το οποίο εξετάζεται αυτήν την περίοδο από το Κογκρέσο.

«Έδωσα στο Ιράν μια ευκαιρία για συμφωνία. Πυροβόλησαν πρώτοι, ήταν μεγάλο λάθος» σχολίασε. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι η ομιλία που πρόκειται να εκφωνήσει (04.00 της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας), θα αφορά τις εκλογές. Διαβεβαίωσε χθες πως παραμένει «πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, παρά τη συνέχιση των βομβαρδισμών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Ερωτηθείς αν νομίζει πως μπορεί να κλειστεί συμφωνία με Τεχεράνη, απάντησε «ναι, είναι πιθανό ένα deal. Σίγουρα».