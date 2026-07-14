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Το SMERemediumCap επενδύει 22 εκατ. ευρώ στον Όμιλο Πλακεντία

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Το SMERemediumCap επενδύει 22 εκατ. ευρώ στον Όμιλο Πλακεντία
Από Αριστερά: κ. Βασιλική Μυλώνα DVM, Xειρουργός Κτηνίατρος, GPAdvCert c (Χειρουργική μαλακών μορίων), κ. Δημήτρης Τιμίου Κτηνίατρος, MSc (Παθολογία Ζώων Συντροφιάς), GPCert (Ογκολογία), κ. Νίκος Καραμούζης, Πρόεδρος του SMERC, κ. Ιγνάτιος Λιαπής Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθυντής Επιστημονικής Ομάδας Ομίλου Πλακεντία, κ. Φιλήμων Διαμαντής Χειρουργός Κτηνίατρος, MSc (Χειρουργικής), PGCert (Χειρουργική μαλακών μορίων), κ. Ηλίας Μαλανδρής, Senior Partner του SMERC
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Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα στον ελληνικό κτηνιατρικό κλάδο.

Επένδυση ύψους 22 εκατ. ευρώ υλοποίησε το Επενδυτικό Ταμείο SMERemediumCap (SMERC) στον Όμιλο Πλακεντία, δημιουργώντας το πρώτο οργανωμένο πανελλαδικό δίκτυο κτηνιατρικών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος καθιερώνει ένα σύγχρονο πρότυπο λειτουργίας και αποτελεσματικότητας συνδυάζοντας επιστημονική εξειδίκευση, τεχνολογία αιχμής, σύγχρονες υποδομές, πανελλαδική παρουσία και ενιαία ποιότητα υπηρεσιών, με κουλτούρα φροντίδας για τα ζώα συντροφιάς και τους κηδεμόνες τους.

Επισημαίνεται πως πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα στον ελληνικό κτηνιατρικό κλάδο.

Ο Όμιλος Πλακεντία αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο οργανωμένο δίκτυο κτηνιατρικών κλινικών στα Βαλκάνια, με 9 μονάδες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Κυκλάδες, συμπεριλαμβανομένου και του μεγαλύτερου εργαστηρίου εργαστηριακών εξετάσεων. Με κλινικές που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο και συνολική δυναμικότητα 200 κλινών νοσηλείας, με 130 έμπειρους κτηνιάτρους, 10 χειρουργεία και μονάδες εντατικής θεραπείας και σύγχρονες υποδομές σε αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους, σύγχρονους υπερηχοτομογράφους και προηγμένους εργαστηριακούς αναλυτές, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σύγχρονης περίθαλψης για ζώα συντροφιάς που καλύπτει όλο το φάσμα της διάγνωσης, χειρουργικής αποκατάστασης, θεραπείας και νοσηλείας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Βασισμένο στην υψηλή ιατρική εξειδίκευση και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των πιο εξελιγμένων χειρουργικών επεμβάσεων, τις προηγμένες διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες και τη διεπιστημονική συνεργασία, ο Όμιλος Πλακεντία λειτουργεί σε στενή συνεργασία και συμπληρωματικά με τους κτηνιάτρους πρώτης γνώμης, έχοντας πάντα στο επίκεντρο της προσοχής τους και ως προτεραιότητα τον κηδεμόνα και την ποιοτική, ολοκληρωμένη φροντίδα κάθε ζώου συντροφιάς.

Η επένδυση ξεκίνησε από την επένδυση στην κλινική Πλακεντία, τη μεγαλύτερη και πλέον σύγχρονη κτηνιατρική κλινική της χώρας και επεκτάθηκε με την ένταξη επιλεγμένων κτηνιατρικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα (εξαγορές Αττικό, Κυκλάδες, Βόλος, Vet in Progress και δημιουργία νέων μονάδων σε Θεσσαλονίκη και Άλιμο, οι οποίες αναβαθμίστηκαν σε επίπεδο υποδομών, εξοπλισμού και στελέχωσης.

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tags:
SMERemediumCap (SMERC)
Νίκος Καραμούζης
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