Συστάσεις ΕΟΔΥ μετά τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία: «Μην καταναλώσετε συσκευασμένο κοτόπουλο»

Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Θοδωρής Βασιλακόπουλος είπε ότι για τις επόμενες ημέρες, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, πρέπει να αποφευχθεί πλήρως η κατανάλωση κοτόπουλου που μπορεί να έχει αγοραστεί στα καταστήματα τροφίμων για να αποφευχθεί η ύπαρξη νέων περιστατικών σαλμονέλωσης.

Τη σύσταση να αποφύγουν την κατανάλωση του συσκευασμένου κοτόπουλου που μπορεί να έχουν στο ψυγείο ή τον καταψύκτη, όσοι ζουν στην περιοχή της Λαμίας για τις επόμενες τρεις έως τέσσερις μέρες, απηύθυνε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, καθηγητής Θοδωρής Βασιλακόπουλος.

Εξαιτίας του βακτηρίου σαλμονέλα που έχει ταυτοποιηθεί στο συσκευασμένο κοτόπουλο, έχουν ήδη μεταβεί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Λαμίας τουλάχιστον 30 πολίτες εκ των οποίων οι 13 χρειάστηκαν νοσηλεία. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους και ενδεχομένως να βγουν μέσα στις επόμενες ημέρες ή και τις επόμενες ώρες από το νοσοκομείο.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Θοδωρής Βασιλακόπουλος είπε ότι για τις επόμενες ημέρες, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, πρέπει να αποφευχθεί πλήρως η κατανάλωση κοτόπουλου που μπορεί να έχει αγοραστεί στα καταστήματα τροφίμων για να αποφευχθεί η ύπαρξη νέων περιστατικών σαλμονέλωσης.

Η σαλμονέλωση είναι μια λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο σαλμονέλα, το οποίο συνήθως μεταδίδεται με την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων ή νερού. Κύριες πηγές της μόλυνσης είναι τα αυγά, το ωμό κρέας πουλερικών και χοιρινού, το μη παστεριωμένο γάλα, τα φρούτα και τα λαχανικά.

Τα άτομα που μολύνονται από το βακτήριο της σαλμονέλας παρουσιάζουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, με κυριότερα τη διάρροια, τον κοιλιακό πόνο, τους εμετούς και τον πυρετό. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν μεταξύ έξι ωρών και έξι ημερών από τη μόλυνση και να διαρκέσουν από τέσσερις έως επτά ημέρες.

Πρόκειται για μια συχνή αλλά σοβαρή λοίμωξη. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η σωστή διάγνωση βοηθούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση, προλαμβάνοντας τις επιπλοκές στους ασθενείς.