Η Citigroup ανακοίνωσε την Τρίτη κέρδη και έσοδα δεύτερου τριμήνου τα οποία που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, παίρνοντας ώθηση από την ισχυρή εμπορική δραστηριότητα και τα υψηλότερα τέλη επενδυτικής τραπεζικής.

Η Citigroup ανακοίνωσε την Τρίτη κέρδη και έσοδα δεύτερου τριμήνου τα οποία που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, παίρνοντας ώθηση από την ισχυρή εμπορική δραστηριότητα και τα υψηλότερα τέλη επενδυτικής τραπεζικής.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 5,83 δισ. δολ ή 3,15 δολ. ανά μετοχή, αυξημένα κατά 45% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 2,73 δολάρια.

Επίσης, τα έσοδα αυξήθηκαν στο υψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο της δεκαετίας στα 24,77 δισ. δολ., υπερβαίνοντας επίσης την πρόβλεψη για 23,66 δισ. δολ..

Μετά την είδηση, η μετοχή της τράπεζας υποχωρεί σχεδόν 1% πριν το άνοιγμα της Wall Street.

Επίσης, τα έσοδα από το trading μετοχών αυξήθηκαν κατά 45% στα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, περίπου 11% υψηλότερα από το ρεκόρ που σημειώθηκε τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους.

Παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες, η ανάπτυξη 45% που κατέγραψε η μονάδα trading μετοχών της Citi ήταν η πιο «αδύναμη» από αυτή των μεγαλύτερων ανταγωνιστών της, όπως η JPMorgan Chase και η Goldman Sachs Group, οι οποίες κατέγραψαν ανάπτυξη 86% και 72% αντίστοιχα.

Συνολικά, τέσσερα από τα πέντε κύρια τμήματα της εταιρείας - τραπεζικά, υπηρεσίες, αγορές και πλούτος - ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συγκέντρωσε το Bloomberg, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Όπως και άλλες μεγάλες τράπεζες, οι επενδυτικοί τραπεζίτες της Citi σημείωσαν τα περισσότερα κέρδη από το 2021, όταν η πανδημία και τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια πυροδότησαν μια αύξηση στις συμφωνίες σε ολόκληρο τον κλάδο.

Τα αποτελέσματα είναι τα πρώτα από τότε που η Διευθύνουσα Σύμβουλος Τζέιν Φρέιζερ έθεσε νέους στόχους κερδών τον Μάιο, οι οποίοι άφησαν τους μετόχους γενικά αισιόδοξους για την κατεύθυνση της εταιρείας. Η μετοχή έχει σχεδόν διπλασιαστεί τους τελευταίους 18 μήνες.

Ο δείκτης αποδοτικότητας της τράπεζας, ένας δείκτης που δείχνει πόσα ξοδεύει για κάθε δολάριο εσόδων που δημιουργούνται, μειώθηκε σε περίπου 57%, φέρνοντας την εταιρεία πιο κοντά σε πιο κερδοφόρους ανταγωνιστές, όπως η JPMorgan, της οποίας ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 54% το πρώτο τρίμηνο.