Ειδήσεις | Ελλάδα

Βρετανία: Δέχεται την εκδόση της στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Marfin

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Βρετανία: Δέχεται την εκδόση της στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Marfin
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Όπως τόνισε ο Βρετανός δικαστής το αίτημα των ελληνικών Αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών εκτός αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά.

Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin παρουσιάστηκε σήμερα το απόγευμα σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε κατηγορηματικά και χωρίς περιστροφές ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών Αρχών για έκδοση της στην Ελλάδα. Μάλιστα υπέγραψε και σχετική επιστολή η οποία την δεσμεύει και δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη.

Όπως τόνισε ο Βρετανός δικαστής το αίτημα των ελληνικών Αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών εκτός αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Ως τότε η 46χρονη θα βρίσκεται υπό κράτηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η αλήθεια πίσω από τα τραγούδια κάθε ομάδας στο Μουντιάλ

«Φόβοι» για αυξήσεις στο ρεύμα ελέω φυσικού αερίου - Εκτός συζήτησης προς ώρας οι επιδοτήσεις

Η τρικλοποδιά Άδωνι στον Σαμαρά - H έδρα που «ανοίγει» για τον Κασσελάκη - O βαθμός του Τσίπρα

tags:
Βρετανία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider