Απογοήτευσαν τα αποτελέσματα β' τριμήνου της IBM - «Βουτιά» 22% της μετοχής

Ειδικότερα, η τεχνολογική εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 2,93 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 17,2 δισ. δολαρίων.

Διψήφιες απώλειες άνω του 22% σημειώνει η μετοχή της IBM στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street την Τρίτη, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε προκαταρκτικά στοιχεία για τις πωλήσεις του β΄τριμήνου χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών.

Ειδικότερα, η τεχνολογική εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 2,93 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 17,2 δισ. δολαρίων, την στιγμή που οι αναλυτές ανέμεναν 3,01 δολάρια και 17,86 δισ. δολάρια αντίστοιχα, σύμφωνα με την Street Account.

Ο διευθύνων σύμβουλος Άρβιντ Κρίσνα απέδωσε τις ασθενέστερες επιδόσεις στην αδυναμία του τομέα λογισμικού και υποδομών, καθώς οι πελάτες μετατόπισαν τις δαπάνες τους για αγορές hardware, όπως τα τσιπ μνήμης.

«Αν και είχαμε προβλέψει κάποιες επιπτώσεις που σχετίζονται με την αλυσίδα εφοδιασμού στις προβλέψεις μας, δεν είχαμε προβλέψει το μέγεθος της αναπροσαρμογής των προτεραιοτήτων στις κεφαλαιουχικές δαπάνες», δήλωσε.

«Αυτές οι συνθήκες απαιτούν από τις ομάδες μας να λειτουργούν άψογα, και αυτό το τρίμηνο αποτύχαμε. Δεν προσαρμοστήκαμε και δεν κινηθήκαμε αρκετά γρήγορα, και πολλές μεγάλες συμφωνίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός των χρονοδιαγραμμάτων που περιμέναμε, γεγονός που οδήγησε στο μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης των αποτελεσμάτων μας», πρόσθεσε.