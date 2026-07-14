Αύξηση 17% στα καθαρά κέρδη της Wells Fargo το β' τρίμηνο

Η Wells Fargo διατήρησε την πρόβλεψή της για τα καθαρά έσοδα από τόκους για ολόκληρο το έτος στα περίπου 50 δισ. δολάρια.

Άλμα 17% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της Wells Fargo το β' τρίμηνο, χάρη στην αύξηση των προμηθειών από τη μονάδα διαχείρισης περιουσίας και τις δραστηριότητες της επενδυτικής τραπεζικής.

Ειδικότερα, η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ παρουσίασε καθαρά κέρδη 6,41 δισ. δολάρια ή 2 δολάρια ανά μετοχή για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, έναντι 5,49 δισ. δολαρίων ή 1,6 δολαρίων ανά μετοχή ένα χρόνο πριν.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 9% και ανήλθαν σε 22,6 δισ. δολάρια.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (Net Interest Income - NII), δηλαδή η διαφορά μεταξύ των εσόδων από δάνεια και των τόκων που καταβάλλει στους καταθέτες, αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 12,32 δισ. δολάρια.

«Είναι σαφές ότι επωφελούμαστε από την ευρεία οικονομική ανάπτυξη που παρατηρούμε στις ΗΠΑ, αλλά και οι επενδύσεις που πραγματοποιούμε καθώς και η βελτιωμένη επιχειρησιακή μας πειθαρχία συνέβαλαν επίσης στη δημιουργία ισχυρής δυναμικής στους βασικούς επιχειρηματικούς μας δείκτες σε όλους τους τομείς», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Τσάρλι Σαρφ.

Επιπλέον, η Wells Fargo διατήρησε την πρόβλεψή της για τα καθαρά έσοδα από τόκους για το σύνολο του έτους στα περίπου 50 δισ. δολάρια, ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται περίπου 2 δισ. δολάρια από τις δραστηριότητες στις αγορές.

Η μετοχή της σημειώνει άνοδο 1,12% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.