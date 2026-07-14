Πέντε λόγοι που θα σας πείσουν να επισκεφθείτε τη Σκύρο

Πανέμορφα τοπία, αυθεντική φιλοξενία και καλό φαγητό σάς περιμένουν στο νοτιότερο και μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Βορείων Σποράδων. Όλοι οι λόγοι για να επιλέξετε τη Σκύρο για τις διακοπές σας.

Προσιτή, αυθεντική και φιλόξενη, μισή καταπράσινη και εύφορη και μισή άγρια και άνυδρη, η Σκύρος έχει τη δική της ιδιαίτερη γοητεία.

Γεμάτο εκπλήξεις και αντιθέσεις, το νοτιότερο και μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Βορείων Σποράδων, στα ανατολικά της Εύβοιας, αποτελεί ιδανικό προορισμό για ήρεμες διακοπές. Η πρόσβαση γίνεται αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς (από την Κύμη Ευβοίας θα πάρετε το ferry που θα σας μεταφέρει στο λιμάνι της Σκύρου, τη Λιναριά, σε μιάμιση ώρα).