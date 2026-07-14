Οι περιοχές της Ελλάδας με τον πιο μολυσμένο αέρα - Αρνητική πρωτιά για τη Λαμία

Ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα σχετικά με την ποιότητα του αέρα στην Ελλάδα, καθώς τουλάχιστον 14 ελληνικές πόλεις βρίσκονται αρκετά πάνω από τα όρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα σχετικά με την ποιότητα του αέρα στην Ελλάδα, καθώς τουλάχιστον 14 ελληνικές πόλεις βρίσκονται αρκετά πάνω από τα όρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς πλατφόρμας παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα IQAir, η πόλη της Λαμίας διατηρεί την αρνητική πρωτιά μεταξύ 70 περιοχών σε ολόκληρη την επικράτεια, έχοντας την πιο επιβαρυμένη ατμόσφαιρα, καθώς η συγκέντρωση αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM2.5 το 2025 ήταν περισσότερες από τέσσερις φορές πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Όπως προκύπτει από τις μετρήσεις της IQAir, η μέση ετήσια συγκέντρωση μικροσωματιδίων στην πόλη της Φθιώτιδας έφτασε τα 20,9 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2024, όταν η αντίστοιχη τιμή ήταν 15,8 μικρογραμμάρια.

Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Άγιος Γεώργιος Πέλλας με 20,8 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα και έπονται οι Σέρρες (20,7), Κατερίνη (19,8), Τρίκαλα (19,3) και Δράμα (19).

Την πρώτη δεκάδα κλείνουν τα Ιωάννινα, η Κομοτηνή, η Λάρισα και η Θεσσαλονίκη, ενώ σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και σε 4 ακόμα πόλεις της χώρας (Έυοσμος, Βόλος, Πτολεμαΐδα, Κόρινθος), καθώς η συγκέντρωση αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM2.5 ξεπερνούσε τα επιτρεπόμενα όρια του ΠΟΥ κατά τουλάχιστον τρεις φορές.

Σε σχέση με το 2024, η κατάσταση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης επιδεινώθηκε στις 5 από τις 10 πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ελλάδας, ενώ βελτιώθηκε αισθητά σε Άγιο Γεώργιο και Κατερίνη.

Στον αντίποδα, ο Άγιος Νικόλαος στην Κρήτη διατήρησε την πιο καθαρή ατμόσφαιρα για το 2025 με την συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων να υπολογίζεται στα 5,8 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, ενώ ακολουθούν η Βουλιαγμένη Αττικής, το Ρίο και το Ακταίο στην Αχαΐα και η περιοχή του Παπάγου στην Αθήνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε ακόμα 35 πόλεις της χώρας η συγκέντρωση αιωρούμενων μικροσωματιδίων είναι 2-3 φορές υψηλότερη από τα επιτρεπόμενα όρια, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας και του Πειραιά, ενώ σε 21 άλλες περιοχές η συγκέντρωση σωματιδίων ξεπερνά τα όρια 1-2 φορές.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια για την συγκέντρωση αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM2.5 είναι τα 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα.

Τι είναι τα PM2.5 και γιατί θεωρούνται τόσο επικίνδυνα

Τα PM2.5 είναι μικροσκοπικά σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα — περίπου τριάντα φορές λεπτότερα από μια ανθρώπινη τρίχα. Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους τους δεν σταματούν στη μύτη ή στον λαιμό, αλλά φτάνουν βαθιά στους πνεύμονες και μπορούν να περάσουν ακόμη και στην κυκλοφορία του αίματος.

Οι επιστημονικές έρευνες τα συνδέουν με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης:

Καρδιαγγειακών νοσημάτων

Εγκεφαλικών επεισοδίων

Καρκίνου του πνεύμονα

Άσθματος

Χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων

Πρόωρης θνησιμότητας

Για τον λόγο αυτό η ατμοσφαιρική ρύπανση θεωρείται σήμερα ο σημαντικότερος περιβαλλοντικός παράγοντας κινδύνου για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη.