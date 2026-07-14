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Γιατί η τέχνη πρέπει να γίνει μέρος της ζωής σου

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Γιατί η τέχνη πρέπει να γίνει μέρος της ζωής σου
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Κι όμως, η τέχνη δεν αποτελεί προνόμιο των λίγων ούτε μια δραστηριότητα που αφορά αποκλειστικά τους καλλιτέχνες.

Τα τελευταία χρόνια, για πολλούς ανθρώπους, η τέχνη έχει μετατραπεί, σε ένα είδος πολυτέλειας, καθώς θεωρείται ότι απευθύνεται κυρίως σε όσους διαθέτουν άφθονο ελεύθερο χρόνο ή ιδιαίτερα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. Κι όμως, η τέχνη δεν αποτελεί προνόμιο των λίγων ούτε μια δραστηριότητα που αφορά αποκλειστικά τους καλλιτέχνες.

Η επιστήμη δείχνει πλέον ότι η μουσική, η ζωγραφική, ο χορός, το θέατρο και κάθε μορφή δημιουργικής έκφρασης μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικά εργαλεία ενίσχυσης τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας.

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Έργα Τέχνης
Τέχνη
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