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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας ο Πόρος για τρεις μήνες

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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας ο Πόρος για τρεις μήνες
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Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΡΑΑΕΥ και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για διάστημα τριών μηνών κηρύχθηκε ο Πόρος, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Ιουνίου, με αντίστοιχη απόφαση Αλόννησος και Τήνος τέθηκαν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για διάστημα τριών μηνών, ενώ με την ίδια απόφαση παρατάθηκε για ακόμη τρεις μήνες το Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας στο Μεγανήσι.

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tags:
Λειψυδρία
Σταύρος Παπασταύρου
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
Νησιά
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