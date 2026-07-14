Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Motor Oil: «Θα πράξουμε στο πλαίσιο που έχει ανακοινωθεί από την πολιτεία»

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Motor Oil: «Θα πράξουμε στο πλαίσιο που έχει ανακοινωθεί από την πολιτεία»
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Η εταιρεία θα πράξει στο πλαίσιο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την Πολιτεία.

Η Motor Oil θα πράξει στο πλαίσιο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την Πολιτεία, ανακοίνωσε ο όμιλος αναφορικά με την έκπτωση ύψους 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου σε συμφωνία με τα διυλιστήρια.

Ειδικότερα όπως αναφέρει:

«Οι εντελώς απρόβλεπτες, μεγάλες διεθνείς αναταράξεις και οι ασύμμετρες αντιδράσεις των αγορών σε αυτές, προκαλούν δυσκολίες τόσο στους πολίτες-καταναλωτές, όσο και στις επιχειρήσεις-προμηθευτές.

Η επιχείρηση διύλισης της Motor Oil εξοικειωμένη με αυτά λόγω της ανέκαθεν έκθεσης της κατά τουλάχιστον τα δύο τρίτα των δραστηριοτήτων της στις διεθνείς αγορές, και αισθανόμενη την υποχρέωση αρωγής, θα πράξει στο πλαίσιο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την Πολιτεία».

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tags:
Motor Oil
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