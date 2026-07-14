Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Ετοιμάζεται placement μετοχών της CrediaBank από την Thrivest

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Ετοιμάζεται placement μετοχών της CrediaBank από την Thrivest
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Υπενθυμίζεται ότι η Thrivest κατέχει ποσοστό 40,73% και το Υπερταμείο κατέχει το 29,36% των μετοχών της τράπεζας.

Σε placement μετοχών της CrediaBank προχωρά η πλευρά της Thrivest (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου), σύμφωνα με πληροφορίες. Κατά τις ίδιες πηγές ανοίγει βιβλίο προσφορών για την πώληση μετοχών της τάξεως των 250 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Thrivest κατέχει ποσοστό 40,73% και το Υπερταμείο κατέχει το 29,36% των μετοχών της τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συναλλαγή απευθύνεται σε θεσμικούς επενδυτές. Το ελληνικό βιβλίο διαχειρίζεται η Euroxx, ενώ το διεθνές Morgan Stanley και UBS.

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tags:
Thrivest Holdings
CrediaBank
Μετοχές
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