JP Morgan: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις κέρδη και έσοδα το δεύτερο τρίμηνο

Yψηλότερα κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο η JPMorgan Chase, κερδίζοντας με άνεση τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Yψηλότερα κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο η JPMorgan Chase, κερδίζοντας με άνεση τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς η ισχυρή σύναψη συμφωνιών και η αύξηση των αρχικών δημόσιων προσφορών τροφοδότησαν τις δραστηριότητες της επενδυτικής τραπεζικής.

Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος αμερικανικός δανειστής ανακοίνωσε κέρδη 21,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 7,70 δολαρίων ανά μετοχή, στο τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, σε σύγκριση με 14,99 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 5,24 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Η πρόβλεψη των αναλυτών της Wall Street που συμμετείχαν σε έρευνα από την LSEG ήταν κέρδη ανά μετοχή $5,85.

Όσο αφορά τα έσοδα αυτά ήταν της τάξης των 58,02 δισ. δολ. έναντι 50,19 δισ. δολ. της εκτίμησης.

Επίσης, τα έσοδα από τις συναλλαγές μετοχών κατά το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 86% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 6,03 δισ. δολάρια. Αυτή η επίδοση ξεπέρασε ακόμη και την υψηλότερη εκτίμηση μεταξύ των αναλυτών που ρωτήθηκαν από το Bloomberg που έβλεπαν τις συναλλαγές στα 12,1 δισ. δολ., περισσότερα από το προηγούμενο υψηλό όλων των εποχών που σημειώθηκε τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους.

Παρά τα ισχυρά μεγέθη, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η μετοχή υποχωρεί περισσότερο από 2,5% προσυνεδριακά.

Η αξία των παγκόσμιων συγχωνεύσεων και εξαγορών που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής φέτος έχει ξεπεράσει τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic, προσθέτοντας δυναμική σε μία από τις μεγαλύτερες δραστηριότητες του κλάδου: την συμβουλευτική τραπεζική για συμφωνίες.

Ενώ η αστάθεια που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στο Ιράν και οι ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να διαταράξει τις παραδοσιακές εταιρείες λογισμικού, έπληξαν το καταναλωτικό κλίμα και έβαλαν φρένο στη σύναψη συμφωνιών, στη συνέχεια η όρεξη των επενδυτών ανέκαμψε γρήγορα.

Επίσης, η JPMorgan διατήρησε την κορυφαία θέση στους παγκόσμιους πίνακες κατάταξης επενδυτικής τραπεζικής, δημιουργώντας τα υψηλότερα έσοδα επενδυτικής τραπεζικής στον κλάδο, σύμφωνα με την Dealogic.