Χρηματιστήριο: «Μάζεψε» τις απώλειες και κράτησε τις 2.500 μονάδες

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν βασικός ρυθμιστής της διάθεσης ανάληψης ρίσκου των επενδυτών, ωστόσο στο επίκεντρο βρέθηκαν την Τρίτη τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Helleniq Energy και ΟΤΕ στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap.

Κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της συνεδρίασης, ανέκαμψε από απώλειες 1,44% για να ανακτήσει στιγμιαία θετικό πρόσημο λίγο πριν τη συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας των συναλλαγών, ωστόσο ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας υποχρεώθηκε εν τέλει σε νέες ήπιες απώλειες.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν βασικός ρυθμιστής της διάθεσης ανάληψης ρίσκου των επενδυτών διεθνώς, καθώς οι διελεύσεις πλοίων έχουν σχεδόν μηδενιστεί, ξανά. Πέρα από τις επιπτώσεις που έχει αυτό στις τιμές του πετρελαίου, ένα ακόμη στοιχείο αβεβαιότητας για τις αγορές αφορά το κόστος διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν πως παραμένει ασαφές το αν και το πώς θα εφαρμοστεί η εξαγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή τέλους ασφαλούς διέλευσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, αναφέρουν ως παράδειγμα ότι αν αυτό εφαρμοζόταν για ένα δεξαμενόπλοιο τύπου VLCC που μεταφέρει 2 εκατ. βαρέλια αργού με τιμή 80 δολάρια ανά βαρέλι, το κόστος θα ανερχόταν σε περίπου 32 εκατ. δολάρια, δηλαδή περίπου 16 δολάρια ανά βαρέλι. Το ποσό αυτό είναι πολλαπλάσιο του περίπου 1 δολαρίου ανά βαρέλι που επιδιώκει να επιβάλει το Ιράν.

Σήμερα η τιμή του Brent ξεπέρασε εκ νέου τα 87 δολάρια το βαρέλι, ενώ στο μεταξύ τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται σημαντική άνοδος και στις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου.

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον στράφηκε σήμερα τόσο στο μπαράζ τραπεζικών αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ, όσο και στα στοιχεία που έδειξαν επιβράδυνση του δομικού πληθωρισμού στις ΗΠΑ, από 2,9% σε ετήσια βάση τον Μάιο στο 2,6% τον Ιούνιο, έναντι πρόβλεψης 2,8%. Αυτό καθησύχασε τις αγορές που ανησυχούσαν ότι η Fed θα μπορούσε να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίασή της, στις 29 Ιουλίου.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.507,99 μονάδες με απώλειες 0,16%. Μέχρι στιγμής οι 2.500 μονάδες φαίνεται να εξελίσσονται σε βραχυπρόθεσμη ζώνη στήριξης για τον Γενικό Δείκτη. Από την πρώτη ανοδική υπέρβαση του ορίου, στις 2 Ιουλίου, ο δείκτης έχει κλείσει πάνω από αυτό στις επτά από τις εννέα συνεδριάσεις, ενώ ακόμη και όταν υποχώρησε χαμηλότερα, οι αγοραστές κατάφεραν επανειλημμένα να ανακτήσουν το εν λόγω επίπεδο.

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών που υποχώρησε 0,44% στις 2.847,10 μονάδες, ανακάμπτοντας από το χαμηλό ημέρας των 2.788 μονάδων. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Τρ. Κύπρου υποχωρώντας 2,21% στα 9,97 ευρώ και η ΕΤΕ που σημείωσε πτώση 1,70% στα 15,29 ευρώ. Με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν οι Credia (-0,55%) και Optima (-0,49%), ενώ ο τίτλος της Alpha Bank έκλεισε χωρίς μεταβολή στα 4,07 ευρώ. Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν οι Τρ. Πειραιώς και Eurobank, ενισχυμένες σε ποσοστό 0,86% και 0,23% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:2,1 με 38 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 78 σε αρνητικό και 37 αμετάβλητους.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 245,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 26,64 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Στη ΔΕΗ πραγματοποιήθηκαν πέντε πακέτα συνολικής αξίας περίπου 5,68 εκατ. ευρώ, ακολούθησε ο ΟΤΕ με πακέτα αξίας 5,47 εκατ. ευρώ, ενώ στην Εθνική Τράπεζα διακινήθηκαν μέσω τριών πακέτων μετοχές συνολικής αξίας 3,83 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 2,11% της Helleniq Energy στα 12,12 ευρώ, όπως και τα κέρδη 1,95% για τον ΟΤΕ στα 19,88 ευρώ. Ενισχυμένοι άνω του 1% και οι τίτλοι των Lamda Development (+1,14%) και Metlen (+1,07%), ενώ με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι Coca-Cola HBC (+0,52%) και ΔΑΑ (+0,19%).

Αμετάβλητη στα 44,86 ευρώ έκλεισε η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως και ο τίτλος της Τιτάν στα 50,75 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Cenergy (-2,85%), ΕΥΔΑΠ (-2,54%), Aktor (-2,30%) και ElvalHalcor (-2,26%), ενώ πάνω από 2% υποχώρησε και η Viohalco (-2,20%) στα 17,78 ευρώ. Με μικρότερες απώλειες έκλεισαν οι μετοχές των Aegean (-1,0%), Jumbo (-0,89%), Motor Oil (-0,88%), ΔΕΗ (-0,35%) και Allwyn (-0,15%).