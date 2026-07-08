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Γερμανία: Τραυματίες από επίθεση σε σχολείο στη Βαυαρία - Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

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Γερμανία: Τραυματίες από επίθεση σε σχολείο στη Βαυαρία - Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης
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Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαυαρίας και ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαυαρίας και ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Αυτή την ώρα, γνωρίζουμε ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Welfen Gymnasium. Ένας ύποπτος συνελήφθη», δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Χ η αστυνομία της Βαυαρίας, καλώντας τον πληθυσμό να «αποφεύγει την περιοχή», χωρίς ωστόσο να δίνει διευκρινίσεις για τη φύση της επίθεσης ή του περιστατικού.

«Ο αριθμός των εμπλεκόμενων προσώπων και η σοβαρότητα των τραυμάτων τους είναι ακόμα υπό διερεύνηση», πρόσθεσε η αστυνομία. Σε επικοινωνία του Γαλλικού Πρακτορείου, εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο.

Η Γερμανία έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια αρκετές επιθέσεις σε σχολεία και αγορές, που έχουν προκαλέσει σοκ στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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