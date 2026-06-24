Χάνει τα 4.000 δολάρια ο χρυσός για πρώτη φορά μετά από 8 μήνες

Ο χρυσός μετά το ρεκόρ των 5.594,82 δολαρίων η ουγγιά στα τέλη Ιανουαρίου, έχει χάσει περισσότερα από 1.500 δολάρια ανά ουγγιά.

Κάτω από το βασικό ψυχολογικό επίπεδο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2025 υποχωρεί ο χρυσός την Τετάρτη, πιεσμένος από το πιο σταθερό δολάριο ΗΠΑ και τις ισχυρές προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων ή έστω τη διατήρησή τους σε υψηλά επίπεδα.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ, διολισθαίνει 3,4% στα 3.968,41 δολάρια η ουγγιά, ενώ τα futures στις ΗΠΑ κατρακυλούν 4% στα 3.984,1 δολάρια η ουγγιά. Ο χρυσός μετά το ρεκόρ των 5.594,82 δολαρίων η ουγγιά στα τέλη Ιανουαρίου, έχει χάσει περισσότερα από 1.500 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι στην αγορά σποτ κατακρημνίζεται 6% στα 58,28 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε σε χαμηλό από Δεκέμβριο του 2025. Η πλατίνα καταγράφει πτώση 4,3% στα 1.580,76 δολάρια και το παλλάδιο αποδυναμώνεται 4,9% στα 1.177,50 δολάρια.

Οι αναλυτές της ING υποβάθμισαν τις προβλέψεις τους για τον χρυσό, αναμένοντας τώρα ότι οι τιμές θα κυμανθούν κατά μέσο όρο στα 4.300 δολάρια ανά ουγγιά το τρίτο τρίμηνο του 2026 και στα 4.600 δολάρια το τέταρτο, από 4.850 δολάρια και 5.000 δολάρια, αντίστοιχα.

Οι traders έχουν αυξήσει τα στοιχήματά τους για αυξήσεις των επιτοκίων των ΗΠΑ φέτος, αφού η Fed υιοθέτησε επιθετικό τόνο στην τελευταία συνεδρίαση πολιτικής της, καθώς οι φόβοι για πληθωριστικές πιέσεις που προκύπτουν από τον πόλεμο του Ιράν επιμένουν.

«Η αγορά προεξοφλεί μια αύξηση των επιτοκίων ήδη από τον Σεπτέμβριο λόγω της γερακίσιας Fed, του ισχυρού δολαρίου σε υψηλά 13 μηνών σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες προσδοκίες για τον πληθωρισμό που ασκούν ισχυρή πίεση στα πολύτιμα μέταλλα», τόνισε ο Τάι Γουόνγκ, ανεξάρτητος trader μετάλλων.

«Για τον χρυσό, υπάρχει στήριξη λίγο κάτω από τα 3.900 δολάρια και οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες συνεχίζονται, επομένως μια κατάρρευση είναι απίθανη, αλλά αναμένεται μια δυνητικά μακρά περίοδος χαμηλής έντασης» πρόσθεσε.