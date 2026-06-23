«Κόκκινα» μέταλλα: «Μάχη» να κρατήσει τα 4.100 δολ. ο χρυσός, «βουτιά» 5% το ασήμι, -3% ο χαλκός

Σημαντική αστάθεια και ρευστοποιήσεις παρουσιάζουν τα πολύτιμα μέταλλα, καθώς οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες για τα επιτόκια και η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων επηρέασαν τον κλάδο.

Σημαντική αστάθεια και ρευστοποιήσεις παρουσιάζουν τα πολύτιμα μέταλλα σήμερα Τρίτη, καθώς οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες για τα επιτόκια και η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων επηρέασαν τον κλάδο.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός έφτασε να υποχωρεί μέχρι και 2% την Τρίτη, σε επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν από τις 11 Ιουνίου. Αυτή την ώρα σημειώνει απώλειες 1,5% στα 4,139.55 δολάρια η ουγγιά.

Την ίδια ώρα το ασήμι διολισθαίνει 5,3% στα 62,08 δολάρια ανά ουγγιά, ο χαλκός πέφτει 3,2% στα 6,1575 δολάρια, η πλατίνα σημειώνει πτώση 2,54% στα 1.631,14 δολάρια, ενώ το παλλάδιο χάνει 2,35% στα 1.241,69 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ευρύτερο κλίμα της αγοράς παραμένει απαισιόδοξο λόγω των «γερακίσιων» μηνυμάτων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και των αυξανόμενων αποδόσεων των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου.

Οι αυξημένες πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο και η άμβλυνση των γεωπολιτικών εντάσεων ώθησαν μεγάλες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των Goldman Sachs και Citi, να μειώσουν τους στόχους για την τιμή του χρυσού.

«Ο χρυσός ΅ένιωσε΅ κάποια ανακούφιση από τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου αυτή την εβδομάδα, ωστόσο δεν λαμβάνει ανάλογης εύνοιας από το δολάριο ΗΠΑ, το οποίο συνεχίζει να ωθείται υψηλότερα εν μέσω προσδοκιών για αυξήσεις επιτοκίων από την Fed», δήλωσε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Οι traders βλέπουν τώρα πιθανότητα 88% για αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, από 61% πριν από τη συνεδρίαση της Fed την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν την επιθετική νομισματική πολιτική υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς.

Ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Όστιν Γκούλσμπι, δήλωσε ότι με την αγορά εργασίας σταθερή, επικεντρώνεται στο να καταλάβει εάν ο πολύ υψηλός πληθωρισμός θα παραμείνει έτσι ή θα υποχωρήσει, καθώς οι επιπτώσεις των υψηλών δασμών εξασθενούν, και εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επιλυθεί.