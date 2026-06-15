Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου με το Ιράν - «Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Την προσεχή Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Γενεύη οι επίσημες υπογραφές. «Πυρ και μανία» κατά Νετανιάχου ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής ότι «ολοκληρώθηκε» συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοινώνοντας το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και την «άμεση» άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

«Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πλέον ολοκληρώθηκε», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, περίπου ένα τέταρτο μετά την ανακοίνωση του πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ πως συνήφθη συμφωνία, το πρωί της Δευτέρας ώρα Πακιστάν.

«Εγκρίνω το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης και, ταυτόχρονα, την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπρος τις μηχανές σας. Ας ρεύσει το πετρέλαιο!», πρόσθεσε, με τις διεθνείς τιμές να υποχωρούν κατακόρυφα στο άκουσμα της συμφωνίας.

Σημειώνεται πως περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου περνούσε από το Ορμούζ πριν η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μειωθεί κατακόρυφα στις αρχές Μαρτίου λόγω ιρανικών επιθέσεων. Η διακοπή της προσφοράς πετρελαίου στο Ορμούζ προκάλεσε τη μεγαλύτερη διακοπή της προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία.

Στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία οι υπογραφές - «Πιθανή» η παρουσία Τραμπ

Οι δύο πλευρές θα υπογράψουν επίσημα την ειρηνευτική συμφωνία στις 19 Ιουνίου στην Γενεύη της Ελβετίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σαρίφ, ο οποίος ο οποίος διετέλεσε μεσολαβητής μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν ανακοινώσει τον άμεσο και οριστικό τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

«Τώρα που συνήφθη η συμφωνία, οι μεσολαβητές θα διευκολύνουν σειρά συναντήσεων αυτή την εβδομάδα. Αυτές οι προκαταρκτικές συζητήσεις για την εφαρμογή (της συμφωνίας) θα βάλουν τα θεμέλια για τις τεχνικές συνομιλίες και κατόπιν την επίσημη τελετή υπογραφής», ανέφερε μέσω X ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) ο Σαμπάζ Σαρίφ, μεσολαβητής-κλειδί στην προσπάθεια με σκοπό να τερματιστεί η σύρραξη που άρχισε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σχετικά στο Fox News ότι σχεδιάζει να είναι παρών στην υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και το Ιράν, που αναμένεται την Παρασκευή στην Ελβετία, προσθέτοντας ότι είναι «πιθανή» η παρουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Έχω την πρόθεση να είμαι εκεί, αλλά είναι πιθανό να είναι παρών ο ίδιος ο πρόεδρος», είπε ο αντιπρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί δήλωσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ότι η συμφωνία που σύναψε η Ισλαμική Δημοκρατία με τις ΗΠΑ «βάζει άμεσα τέλος στον πόλεμο».

Η συμφωνία των δυο κυβερνήσεων προβλέπει «το άμεσο τέλος του πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα διάφορα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», ανέφερε στην κρατική τηλεόραση ο διπλωμάτης, ειδικός σε νομικά ζητήματα.

«Πυρ και μανία» κατά Νετανιάχου ο Τραμπ - «Δεν έχει καμία γαμ... ικανότητα κρίσης»

Νωρίτερα χθες, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο Axios ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί «σε λίγες ώρες», αφού η διαδικασία καθυστέρησε λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στη Βηρυτό.

«Τα έκανε όλα άνω κάτω. Καθυστέρησε την υπογραφή κατά λίγες ώρες. Υποτίθεται ότι θα γινόταν τώρα. Τώρα έχει προγραμματιστεί να γίνει σε λίγες ώρες», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη, ανέφερε το Axios.

Ο Τραμπ δεν έκρυψε την αγανάκτησή του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο, όπως είπε, επέπληξε. «Έγινα έξαλλος. Δεν έχει καμία γαμ... ικανότητα κρίσης. Του το είπα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ είχε νωρίτερα εκφράσει την απογοήτευσή του με ανάρτηση στο Truth Social για τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σήμερα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, οι οποίες άφησαν πίσω τους τρεις νεκρούς.

«Η επίθεση σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα που είμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν», έγραψε. Το Ισραήλ δήλωσε ότι ενήργησε σε απάντηση σε πυρά της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται έναντι απειλών, αλλά η επίθεση στην οποία απάντησε ήταν πολύ περιορισμένης εμβέλειας και ασήμαντη», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν είχε προηγουμένως κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους μετά τις επιθέσεις, οι οποίες, όπως είπε, κινδύνευαν να θέσουν σε κίνδυνο τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.