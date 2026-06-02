Rebound στις ευρωαγορές - Καταβαράθρωση 43,56% για Abivax

Στο πεδίο της οικονομίας, οι επενδυτές αναλύουν τα νέα στοιχεία για το πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, όπου ο γενικός δείκτης σημείωσε άνοδο κατά 3,2%

Αντίδραση έβγαλαν οι ευρωαγορές την Τρίτη, με ώθηση από την πτώση στις τιμές του πετρελαίου και τις επενδυτικές ελπίδες για διαρκή ειρήνη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ πως η συμφωνία θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί «την επόμενη εβδομάδα», ενώ Ισραήλ και Χεζμπολάχ σταματούν τις εχθροπραξίες στον Λίβανο

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,68% στις 625,48 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 πρόσθεσε 117% στις 6.105 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημείωσε κέρδη 0,46% στις 25.116 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,77% στις 8.209 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σκαρφάλωσε 0,33% στις 10.373 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε άνοδο 1,61% στις 50.578 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 ισχυροποιήθηκε 0,48% στις 18.272 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Abivax κατακρημνίστηκε 43,56%, μετά τα αρνητικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η γαλλική εταιρεία βιοτεχνολογίας σχετικά με την κλινική δοκιμή φαρμάκου για την ελκώδη κολίτιδα, καθώς αρκετοί ασθενείς διαπιστώθηκε ότι είχαν αναπτύξει καρκίνο. Ο Stoxx 600 υποχώρησε σε χαμηλό μιας εβδομάδας τη Δευτέρα, στον απόηχο της αντίδρασης της Τεχεράνης στις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

Στο πεδίο της οικονομίας, οι επενδυτές αναλύουν τα νέα στοιχεία για το πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, όπου ο γενικός δείκτης σημείωσε άνοδο κατά 3,2%, με αυτή να συνδέεται κυρίως με την Ενέργεια, όπου καταγράφεται ετήσιος ρυθμός αύξησης 10,9%. Οι υπηρεσίες επιτάχυναν στο 3,5% από 3%, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός διαμορφώθηκαν στο 2,0% από 2,4%, ενώ τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά ανήλθαν οριακά στο 0,9% από 0,8%.

Ο δομικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,5% από 2,2%, δείχνοντας ότι οι πιέσεις παραμένουν ευρύτερες από την ενέργεια. Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο αυξήθηκε στο 3% από 2,6% τον Μάρτιο και πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αγορές εκτιμούν επί του παρόντος ότι υπάρχει πιθανότητα 94% η ΕΚΤ να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της αργότερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.