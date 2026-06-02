Πώς προκύπτει η αύξηση 200% στα πάγια της ΕΥΔΑΠ και τι αλλάζει στα τιμολόγια

Η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΕΥΔΑΠ αρχίζει πλέον να αποτυπώνεται στους λογαριασμούς των καταναλωτών, φέρνοντας αλλαγές κυρίως στο σκέλος των παγίων χρεώσεων. Παρότι οι τιμές κατανάλωσης νερού και αποχέτευσης παραμένουν αμετάβλητες, η αναδιάρθρωση των παγίων μεταβάλλει αισθητά τη σταθερή επιβάρυνση ανά σύνδεση.

Η αύξηση του παγίου ύδρευσης κατά 1 ευρώ τον μήνα και η καθιέρωση παγίου αποχέτευσης 1 ευρώ οδηγούν τη συνολική πάγια επιβάρυνση ανά σύνδεση από 1 σε 3 ευρώ τον μήνα, δηλαδή σε μεταβολή της τάξης του 200%, μια εξέλιξη που ήταν γνωστή από την αρχή του έτους, καθώς είχε περιγραφεί αναλυτικά από την εταιρεία στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου τιμολογίου.

Η εξήγηση βρίσκεται στη δομή του νέου τιμολογίου. Μέχρι το τέλος του 2025 οι περισσότεροι καταναλωτές κατέβαλλαν πάγιο ύδρευσης 1 ευρώ τον μήνα, χωρίς ξεχωριστό πάγιο αποχέτευσης. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το πάγιο ύδρευσης διαμορφώθηκε στα 2 ευρώ τον μήνα, ενώ θεσπίστηκε για πρώτη φορά και πάγιο αποχέτευσης 1 ευρώ τον μήνα. Έτσι, η συνολική πάγια χρέωση ανά σύνδεση διαμορφώνεται πλέον στα 3 ευρώ τον μήνα από 1 ευρώ προηγουμένως.

Με απλά λόγια, μια τυπική οικιακή σύνδεση που σε έναν τρίμηνο λογαριασμό επιβαρυνόταν με περίπου 3 ευρώ πάγια τέλη, πλέον επιβαρύνεται με περίπου 9 ευρώ για την ίδια περίοδο. Η μεταβολή αυτή αντιστοιχεί σε τριπλασιασμό της συνολικής πάγιας χρέωσης, δηλαδή αύξηση της τάξης του 200%, χωρίς ωστόσο να συνεπάγεται αντίστοιχη αύξηση στο συνολικό ποσό του λογαριασμού, καθώς η κατανάλωση νερού εξακολουθεί να χρεώνεται με τις ίδιες κλίμακες.

Γιατί άλλαξε το τιμολόγιο

Οι αλλαγές εντάσσονται στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, το οποίο θα ισχύσει έως το 2029 και συνδέεται με την ανάγκη χρηματοδότησης κρίσιμων επενδύσεων στο δίκτυο και τις υποδομές.

Όπως έχει επισημάνει η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, για περισσότερα από 15 χρόνια τα τιμολόγια παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα, παρά την αύξηση του ενεργειακού κόστους, τον σωρευτικό πληθωρισμό που ξεπέρασε το 28% και τις αυξανόμενες πιέσεις που προκαλεί η κλιματική κρίση στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η αναπροσαρμογή των παγίων συνδέεται με την υλοποίηση ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος ύψους 2,5 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει αντικατάσταση παλαιών αγωγών, μείωση διαρροών, ψηφιακή παρακολούθηση των δικτύων και έργα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας απέναντι στη λειψυδρία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η επιλογή ενίσχυσης του σταθερού σκέλους των χρεώσεων, αντί της αύξησης των τιμών κατανάλωσης, αποσκοπεί στη διατήρηση αμετάβλητων των κλιμάκων χρέωσης του νερού και της αποχέτευσης για τα νοικοκυριά. Παράλληλα, προβλέπεται ενισχυμένη κοινωνική προστασία, καθώς για τους δικαιούχους των κοινωνικών τιμολογίων, τους πολύτεκνους και τους υπερήλικες μηδενίζεται πλήρως το πάγιο, ενώ οι χρεώσεις κατανάλωσης παραμένουν αμετάβλητες.

Οι αντιδράσεις των δήμων

Το νέο τιμολόγιο δεν επηρεάζει μόνο τα νοικοκυριά αλλά και τους δήμους που εξυπηρετούνται από την ΕΥΔΑΠ, καθώς στις δημοτικές παροχές εφαρμόζονται επίσης οι νέες πάγιες χρεώσεις.

Στην αυτοδιοίκηση έχουν ήδη διατυπωθεί ενστάσεις για την πρόσθετη επιβάρυνση, με δημάρχους να υποστηρίζουν ότι ακόμη και σχετικά μικρές αυξήσεις ανά παροχή μετατρέπονται σε σημαντικό κόστος όταν αφορούν εκατοντάδες ή και χιλιάδες δημοτικές συνδέσεις, όπως σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημοτικά κτίρια, κοινόχρηστους χώρους και υποδομές ύδρευσης.

Οι δημοτικές αρχές έχουν εκφράσει τον προβληματισμό ότι η συσσωρευτική επίδραση των νέων παγίων μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω τους ήδη πιεσμένους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δαπάνες για ενέργεια, συντήρηση υποδομών και παροχή βασικών υπηρεσιών παραμένουν αυξημένες.

Από την πλευρά της, η ΕΥΔΑΠ έχει επισημάνει ότι οι αλλαγές εφαρμόζονται στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού μοντέλου τιμολόγησης που ενέκρινε η ΡΑΑΕΥ και εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υποδομών και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των δικτύων απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Η εταιρεία έχει υπογραμμίσει παράλληλα ότι οι χρεώσεις κατανάλωσης νερού και αποχέτευσης παραμένουν αμετάβλητες, ενώ για τους δικαιούχους των κοινωνικών τιμολογίων, τους πολύτεκνους και τους υπερήλικες προβλέπεται μηδενισμός των παγίων χρεώσεων.