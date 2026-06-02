Σε υψηλό σχεδόν διετίας οι κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Απρίλιο

Σε υψηλό σχεδόν δύο ετών σκαρφάλωσαν οι κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, ενώ οι προσλήψεις μειώθηκαν απότομα την Τρίτη, με τα στοιχεία να δείχνουν αυξανόμενη ζήτηση αλλά και αργούς ρυθμούς απασχόλησης στην αγορά εργασίας.

Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας ανέφερε ότι οι κενές θέσεις εργασίας έφτασαν τις 7,6 εκατ. συνολικά για τον μήνα, μια αύξηση 731.000 από τον προηγούμενο μήνα και το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2024. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones προέβλεπαν 6,8 εκατ. θέσεις εργασίας.

Το ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας σε σύγκριση με το μέγεθος του εργατικού δυναμικού αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,6%.

Ανά κλάδο, σχεδόν όλες οι κενές θέσεις εργασίας προήλθαν από την κατηγορία των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, με 668.000 νέες κενές θέσεις, που ερμηνεύεται ως μια πιθανή ένδειξη του αντίκτυπου της τεχνητής νοημοσύνης στη ζήτηση εργασίας.

Η υγειονομική περίθαλψη και η κοινωνική πρόνοια, η μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη δημιουργίας θέσεων εργασίας, πρόσθεσαν 89.000. Οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες σημείωσαν μείωση 134.000.

Παρ' όλο που οι κενές θέσεις εργασίας αυξήθηκαν, το ποσοστό προσλήψεων μειώθηκε.

Οι εταιρείες προσέλαβαν συνολικά 5,12 εκατ. εργαζόμενους κατά τη διάρκεια του μήνα, σημειώνοντας μείωση 419.000 από τον Μάρτιο, στο 3,2%, ήτοι μείωση 0,3 ποσοστιαίας μονάδας. Ωστόσο, οι απολύσεις μειώθηκαν επίσης ελαφρώς, κατά 192.000 σε 1,7 εκατ.

Οι παραιτήσεις, ένα επίπεδο κινητικότητας των εργαζομένων και εμπιστοσύνης στην εύρεση νέας εργασίας, μειώθηκαν σε λίγο κάτω από 3 εκατ., με -183.000 και το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2020.