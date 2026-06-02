Ο Τραμπ μιλά περί συμφωνίας με το Ιράν «την επόμενη εβδομάδα»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η υπό διαπραγμάτευση -ακόμη- συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί «την επόμενη εβδομάδα», μετέδωσε το ABC News.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, ο ρεπουμπλικάνος είπε σε δημοσιογράφο τηλεφωνικά ότι μνημόνιο κατανόησης για να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ και να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να υπογραφτεί «κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας». «Πρέπει να εξασφαλίσω μερικά σημεία ακόμη», πρόσθεσε ο κ. Τραμπ, κατά το ABC News, διευκρινίζοντας πως γι’ αυτό δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως.

Δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από την πλευρά του Ιράν πως επίκειται συμφωνία άμεσα. Ο κ. Τραμπ έχει ανακοινώσει και στο παρελθόν φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα, που δεν επαληθεύτηκαν.

Από την άλλη, σε δηλώσεις του στο CNBC, ο Τραμπ υποβάθμισε το ενδεχόμενο κατάρρευσης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δηλώνοντας στο CNBC: «Δεν με νοιάζει αν τελείωσαν, ειλικρινά».

«Πραγματικά δεν με νοιάζει. Δεν θα μπορούσα να νοιαστώ λιγότερο», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο του CNBC σε τηλεφωνική συνέντευξη το μεσημέρι της Δευτέρας, προσθέτοντας ότι θεωρούσε πως οι παρατεταμένες συνομιλίες «είχαν αρχίσει να γίνονται πολύ βαρετές».

Οι δυο πλευρές διαπραγματεύονται συμφωνία-πλαίσιο που συμπεριλαμβάνει την παράταση του πυρός σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου. Ωστόσο, παρά την ανακωχή, τα μέρη έχουν εμπλακεί επανειλημμένα σε ανταλλαγές πυρών τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο, και κλόνισε την παγκόσμια οικονομία, ανεβάζοντας τις τιμές του πετρελαίου, κυρίως διότι η ιρανική πλευρά έκλεισε de facto το στενό του Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων.