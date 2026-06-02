Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα εργαστεί για να εξαλείψει το «καθεστώς τρομοκρατίας» του Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλειψη του «τρομοκρατικού καθεστώτος» του Ιράν, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

Μιλώντας στην τελετή ορκωμοσίας του νέου επικεφαλής της Μοσάντ (ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών), Ρόμαν Γκόφμαν, ο Νετανιάχου κατήγγειλε το Ιράν ως «καθεστώς τρομοκρατίας που είναι καταδικασμένο να εξαφανιστεί».

«Και θα συμβάλλουμε να συμβεί αυτό - αυτό το καθεστώς δεν θα μας απειλεί πλέον με πυρηνικά όπλα και χιλιάδες θανατηφόρους πυραύλους», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ