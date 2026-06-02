Χατζηδάκης από Open Cosmos Aegean: Τον Ιούλιο η εκτόξευση με τον πρώτο δορυφόρο Hyperion GR1

Τις εγκαταστάσεις κατασκευής δορυφόρων της Open Cosmos Aegean στην Παλλήνη επισκέφθηκε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.

Τις εγκαταστάσεις κατασκευής δορυφόρων της Open Cosmos Aegean στην Παλλήνη επισκέφθηκε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο του έργου που υλοποιεί η εταιρεία στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, τις σημαντικές εξαγωγικές δραστηριότητες που ήδη αναπτύσσει η Open Cosmos από την Ελλάδα, καθώς και τον σχεδιασμό της περαιτέρω ανάπτυξής της.

Ο κ. Χατζηδάκης ξεναγήθηκε στους χώρους παραγωγής και ελέγχου δορυφόρων, καθώς και στις υποδομές λήψης δορυφορικών δεδομένων της Open Cosmos Aegean, και συζήτησε με την ηγεσία της εταιρείας για τη στρατηγική σημασία του έργου στην ενίσχυση των κρατικών δυνατοτήτων, της τεχνολογικής αυτονομίας της χώρας και της εξωστρέφειας του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος.

Ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Αυτό που γίνεται εδώ δεν είναι απλώς εντυπωσιακό επειδή σχετίζεται με το διάστημα και τους ελληνικούς δορυφόρους. Κυρίως, είναι πάρα πολύ χρήσιμο – για την οικονομία μας, για τη γεωργία μας, για τις μεταφορές, για την άμυνα της χώρας, αλλά και για την ενίσχυση της χώρας διεθνώς. Στην νέα εποχή που μπαίνουμε, είναι πολύ σημαντικό τα κράτη να έχουν παρουσία σε μια πολιτική που σχετίζεται με το διάστημα. Και εδώ, η Open Cosmos είναι μια πολύ δυναμική εταιρία, και εμείς από την πλευρά μας ως Κυβέρνηση έχουμε κάθε λόγο να στηρίξουμε τέτοιες προσπάθειες που μεταξύ των άλλων στηρίζονται σε νέους ανθρώπους, νέους Έλληνες που επέστρεψαν από το εξωτερικό για να δουλέψουν εδώ».

Η φάση των εκτοξεύσεων και της επιχειρησιακής ενεργοποίησης θα ξεκινήσει τον Ιούλιο με τον πρώτο δορυφόρο Hyperion GR1 και την έναρξη λειτουργίας του ελληνικού επίγειου σταθμού που ήδη έχει εγκατασταθεί. Ο δορυφόρος, κατηγορίας 100 κιλών, θα παρέχει εικόνες ανάλυσης 90 εκατοστών στο παγχρωματικό φάσμα, ενώ θα διαθέτει ισχυρές δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη επί του δορυφόρου και διαδορυφορικές ζεύξεις.

Συνολικά, η Open Cosmos Aegean υλοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, κατασκευάζοντας στην Ελλάδα 7 από τους συνολικά 13 δορυφόρους του προγράμματος και έναν σταθμό εδάφους. Το ελληνικό σμήνος Υπερίων / Hyperion GR θα περιλαμβάνει δορυφόρους με συμπληρωματικές δυνατότητες Παρατήρησης Γης και συνδεσιμότητας: δύο μικροδορυφόρους με κάμερες πολύ υψηλής ανάλυσης για απεικόνιση υπομετρικής ευκρίνειας και πέντε μικροδορυφόρους εξοπλισμένους με πολυφασματικά και υπερφασματικά συστήματα, απεικόνιση στο φάσμα SWIR, δέκτες Internet of Things και συστήματα αυτόματης αναγνώρισης AIS. Και οι επτά δορυφόροι θα διαθέτουν διαδορυφορικές ζεύξεις και ενσωματωμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας την ταχύτερη συλλογή, επεξεργασία και μετάδοση κρίσιμων δεδομένων από το διάστημα στη Γη.

Μέσα από την επένδυση της εταιρείας σε σύγχρονες υποδομές, τεχνολογία αιχμής και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, η Ελλάδα διαθέτει πλέον τη δυνατότητα σχεδιασμού, κατασκευής, δοκιμών και λειτουργίας διαστημικών συστημάτων στους κρίσιμους τομείς της παρατήρησης γης και των τηλεπικοινωνιών.

Το όνομα Υπερίων / Hyperion GR καθώς και το έμβλημα της αποστολής / mission patch δόθηκαν μέσα από σχολικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε με τον συντονισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Η πρωτοβουλία αυτή ανέδειξε τη σύνδεση του έργου με τη νέα γενιά και με το όραμα μιας Ελλάδας που δεν περιορίζεται στην αξιοποίηση της διαστημικής τεχνολογίας, αλλά συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία της. Η αναφορά στον Υπερίωνα συνδέεται με το φως, την παρατήρηση και τη γνώση, και αποτυπώνει συμβολικά τον σκοπό των δορυφόρων: τη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων υψηλής ακρίβειας προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

Οι δορυφόροι που κατασκευάζονται στην Παλλήνη θα υποστηρίξουν κρίσιμες εφαρμογές δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως η πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η παρακολούθηση του περιβάλλοντος, η γεωργία ακριβείας, η θαλάσσια επιτήρηση, ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η ταχύτερη λήψη αποφάσεων από τη δημόσια διοίκηση. Παράλληλα, η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται μέσα από το ελληνικό πρόγραμμα καθιστά την Ελλάδα εξαγωγικό κόμβο διαστημικών υποδομών, τεχνολογίας και υπηρεσιών δεδομένων για την ευρύτερη περιοχή.

Ο Rafel Jordá Siquier, ιδρυτής και CEO της Open Cosmos, δήλωσε:

«Η Open Cosmos Aegean κατασκευάζει δορυφόρους και αναπτύσσει τεχνολογία όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, αναπτύσσει υποσυστήματα για το δορυφορικό μας σμήνος ConnectedCosmos, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή και διεθνή διαστημική αλυσίδα αξίας.

Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα μία από τις τέσσερις ευρωπαϊκές παραγωγικές βάσεις της Open Cosmos. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στη χώρα, να αξιοποιούμε το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της και να συμβάλλουμε στη δημιουργία τεχνολογίας αιχμής με διεθνή προσανατολισμό».

Η Μαρία Καλαμά, Managing Director της Open Cosmos Aegean, δήλωσε:

«Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, για τον χρόνο που αφιέρωσε στη σημερινή του επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μας, τις πολύτιμες επισημάνσεις του και το προσωπικό του ενδιαφέρον για το έργο μας. Ευχαριστούμε επίσης την Ελληνική Κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος για την ουσιαστική ώθηση που δόθηκε στην ελληνική διαστημική βιομηχανία μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων.

Στην Open Cosmos αισθανόμαστε ιδιαίτερη υπερηφάνεια γιατί το πρόγραμμα αυτό ενώνει ένα ολόκληρο οικοσύστημα: περισσότερες από 13 ελληνικές εταιρείες, ερευνητικούς φορείς όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αλλά και τους Έλληνες επενδυτές μας. Ο ενθουσιασμός γύρω από την επιλογή του ονόματος Υπερίων και τον σχεδιασμό του mission patch δείχνει πόσο έντονα μπορεί ένα τέτοιο έργο να εμπνεύσει τη νέα γενιά.

Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να δημιουργεί, να παράγει και να εξάγει τεχνολογία αιχμής, προς όφελος της Ευρώπης, της εθνικής οικονομίας, της δημόσιας διοίκησης και της κοινωνίας».

Οι ελληνικοί δορυφόροι θα ενταχθούν στο OpenConstellation, το συνεταιρικό δορυφορικό σμήνος 23 δορυφόρων της Open Cosmos, το οποίο επιτρέπει σε κυβερνήσεις, ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε δορυφορικά δεδομένα και υπηρεσίες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και χαμηλότερο κόστος. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα δεν αποκτά μόνο δικούς της δορυφόρους, αλλά συμμετέχει σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή υποδομή που ενισχύει την έγκαιρη πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα, την ανθεκτικότητα και την τεχνολογική αυτονομία.

Η Open Cosmos Aegean απασχολεί σήμερα περίπου 30 μηχανικούς και εξειδικευμένους επαγγελματίες, πολλοί από τους οποίους επέστρεψαν ή επέλεξαν να εργαστούν στην Ελλάδα μετά από διεθνή εμπειρία. Η ανάπτυξη αυτής της ομάδας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να δημιουργηθεί στη χώρα ένα σταθερό και εξωστρεφές κέντρο διαστημικής τεχνολογίας, ικανό να στηρίξει τόσο εθνικά έργα όσο και διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες.