Κομισιόν: Επιχείρηση-ρεκόρ για τις δασικές πυρκαγιές - Στο σχέδιο και η Ελλάδα

Με τους κινδύνους δασικών πυρκαγιών να αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά στη χρηματοδότηση και τον συντονισμό της ανάπτυξης αριθμού-ρεκόρ πυροσβεστών, αεροσκαφών και ειδικών έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Συνολικά 777 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες θα τοποθετηθούν στρατηγικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής από την έναρξη του προγράμματος το 2022. Παράλληλα, 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα του ευρωπαϊκού στόλου είναι έτοιμα να υποστηρίξουν χώρες που βρίσκονται υπό πίεση. Παράλληλα, η ανταπόκριση αυτή υποστηρίζεται από 24ωρο συντονισμό.

«Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι επιπλέον πυροσβέστες, αεροσκάφη και τεχνογνωσία είναι έτοιμα να υποστηρίξουν τις εθνικές υπηρεσίες όταν και όπου χρειάζεται», δήλωσε η Χατζά Λαμπίμπ, Επίτροπος Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Eιδικοί στο Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ θα παρακολουθούν τους κινδύνους και θα υποστηρίζουν τις αναπτύξεις με βάση μετεωρολογική και επιστημονική ανάλυση. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές θα παρέχει συνεχή πρόβλεψη κινδύνου, ενώ οι δορυφορικές υπηρεσίες Copernicus θα προσφέρουν χαρτογράφηση και ανάλυση για υποστήριξη αποφάσεων στο πεδίο.

Επιπλέον, η ΕΕ θα εγκαινιάσει το 2026 νέο περιφερειακό πυροσβεστικό σταθμό στην Κύπρο, για ενίσχυση της ετοιμότητας στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Νότιας Μεσογείου. Ο σταθμός θα μπορεί να φιλοξενεί έξι αεροσκάφη και θα υποστηρίζει εκπαίδευση και ασκήσεις.

Οι χώρες που συνεισφέρουν στον στόλο της ΕΕ για το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με την Κομισιόν, περιλαμβάνουν την Ελλάδα με τέσσερα αμφίβια αεροσκάφη, τη Γαλλία με τέσσερα αμφίβια αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, και την Κροατία με δύο αμφίβια αεροσκάφη. Η Κύπρος διαθέτει δύο ελαφρά αεροσκάφη, με επιπλέον τέσσερα να υποστηρίζονται από άλλα προγράμματα, ενώ η Τσεχία συνεισφέρει δύο ελικόπτερα. Η Ιταλία συμμετέχει με δύο αμφίβια αεροσκάφη, η Βόρεια Μακεδονία και η Πορτογαλία με δύο ελαφρά αεροσκάφη η καθεμία, η Ρουμανία και η Σλοβακία με ένα ελικόπτερο αντίστοιχα, η Ισπανία με δύο αμφίβια αεροσκάφη και η Σουηδία με δύο ελαφρά αεροσκάφη.