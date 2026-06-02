Τι κατέγραψαν σεισμογράφοι στις συναυλίες Metallica, Iron Maiden και στο Final Four

Οι Metallica αναδείχθηκαν «πρωταθλητές» της δόνησης, προκαλώντας εδαφικές δονήσεις 2,5 φορές ισχυρότερες από τους Iron Maiden.

Τις δονήσεις από τη συναυλία των Metallica, των Iron Maiden και τον τελικό του Final Four της Euroleague, που κατέκτησε ο Ολυμπιακός, κατέγραψε σεισμογράφος υψηλής ευαισθησίας που εγκαταστάθηκε στον χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), με αποκλειστικό σκοπό την καταγραφή και μελέτη των δονήσεων που προκαλούνται από μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις και τη μαζική συμμετοχή του κοινού.

Ο σταθμός λειτούργησε κατά τη διάρκεια των συναυλιών των Metallica (9 Μαΐου 2026) και των Iron Maiden (23 Μαΐου 2026), καταγράφοντας συνεχώς τις μικροσκοπικές κινήσεις του εδάφους που προκλήθηκαν από δεκάδες χιλιάδες θεατές. Οι καταγραφές έδειξαν ότι η ένταση και η συμμετοχή του κοινού αποτυπώνονται με σαφήνεια στα σεισμικά δεδομένα, επιτρέποντας ακόμη και τη συσχέτιση συγκεκριμένων κορυφώσεων με επιμέρους τραγούδια του προγράμματος.

Η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης της επιστημονικής ομάδας που αποτελείται από τους/την Κ. Μπούκουρα, Ε. Δασκαλάκη, Μ. Χαραλαμπάκη, Ι. Φουντουλάκη, Χ. Ευαγγελίδη, στο πλαίσιο ενός πρωτότυπου επιστημονικού πειράματος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι Metallica αναδείχθηκαν «πρωταθλητές» της δόνησης, προκαλώντας εδαφικές δονήσεις 2,5 φορές ισχυρότερες από τους Iron Maiden. Η ενέργειά τους αντιστοιχούσε σε ισοδύναμο μέγεθος σεισμού ~1.5 ML έναντι ~0.9 ML των Maiden.

Όπως επισημαίνεται, παρότι οι τιμές αυτές δεν αντιστοιχούν σε πραγματική σεισμική δραστηριότητα, προσφέρουν ένα χρήσιμο μέτρο σύγκρισης της ενέργειας που μεταφέρθηκε στο έδαφος και αναδεικνύουν τη δυνατότητα των σεισμογράφων να καταγράφουν ανθρωπογενείς δονήσεις μεγάλης κλίμακας.

Aπό την ανάλυση των σεισμολογικών καταγραφών προκύπτει ότι το τραγούδι που προκάλεσε τη μεγαλύτερη σεισμική απόκριση στη συναυλία των Metallica ήταν το «Moth Into Flame», κατά το οποίο καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή εδαφικής επιτάχυνσης. Υψηλές τιμές καταγράφηκαν επίσης στα «Master of Puppets», «Fade to Black», «Wherever I May Roam» και «One».

Αντίστοιχα, στη συναυλία των Iron Maiden η μεγαλύτερη σεισμική απόκριση παρατηρήθηκε στο «Killers», ενώ έντονη συμμετοχή του κοινού καταγράφηκε και στα «2 Minutes to Midnight», «Seventh Son of a Seventh Son», «Rime of the Ancient Mariner» και «Wrathchild».

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η σύγκριση των καταγραφών δείχνει ότι η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ παρήγαγε σαφώς μεγαλύτερη μέγιστη σεισμική επιτάχυνση σε σχέση με εκείνη των Iron Maiden, γεγονός που αποτυπώθηκε και στο υψηλότερο ισοδύναμο τοπικό μέγεθος (ML) που υπολογίστηκε.

Η εντονότερη και πιο συγχρονισμένη κίνηση του κοινού στους Metallica οδήγησε σε επιταχύνσεις περίπου διπλάσιες έως τριπλάσιες από αυτές των Iron Maiden, με αποτέλεσμα ML της τάξης ~1.3-1.5 έναντι ~0.8-1.0.

Εκτός από τις δύο μεγάλες συναυλίες, ο προσωρινός σεισμολογικός σταθμός λειτούργησε και κατά τη διάρκεια του τελικού του EuroLeague Final Four 2026 στο ΟΑΚΑ. Οι καταγραφές έδειξαν ότι οι αντιδράσεις των φιλάθλων κατά τη διάρκεια κρίσιμων φάσεων του αγώνα, αλλά κυρίως κατά την απονομή του τροπαίου, δημιούργησαν σαφώς ανιχνεύσιμα σεισμικά σήματα.

Αν και τα επίπεδα δόνησης ήταν γενικά χαμηλότερα από εκείνα που καταγράφηκαν στη συναυλία των Metallica, ήταν συγκρίσιμα με εκείνα της συναυλίας των Iron Maiden, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η συλλογική ανθρώπινη συμπεριφορά στη δημιουργία μετρήσιμων δονήσεων του εδάφους.

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τις δυνατότητες της σεισμολογίας να καταγράφει όχι μόνο φυσικά φαινόμενα, αλλά και την επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, μετατρέποντας δύο από τις μεγαλύτερες μουσικές εκδηλώσεις της χρονιάς σε ένα πρωτότυπο επιστημονικό πείραμα πεδίου.

Οι δύο συναυλίες στο ΟΑΚΑ λειτούργησαν ως ένα φυσικό εργαστήριο μεγάλης κλίμακας, όπου η προσωρινή εγκατάσταση του σεισμολογικού σταθμού επέτρεψε στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο να μελετήσει πώς η συλλογική κίνηση, ο ρυθμός και ο ενθουσιασμός δεκάδων χιλιάδων θεατών μετατρέπονται σε μετρήσιμα σεισμικά σήματα.

Τα αποτελέσματα προσφέρουν μια σπάνια ευκαιρία να εξερευνηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπινων συγκεντρώσεων και εδαφικής απόκρισης, γεφυρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο την επιστημονική παρατήρηση με τη ζωντανή μουσική εμπειρία και αναδεικνύοντας τη σημασία της σεισμολογίας ως εργαλείου κατανόησης της ευρύτερης περιβαλλοντικής δυναμικής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ