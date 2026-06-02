Κρεμλίνο: Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ θα συμμετάσχει για πρώτη φορά εδώ και χρόνια στο «Ρωσικό Νταβός»

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιπροσωπεία των ΗΠΑ θα παραστεί στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης που θα πραγματοποιηθεί στη Ρωσία αυτήν την εβδομάδα για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια και θα έχει συνομιλίες με αξιωματούχους της ρωσικής κυβέρνησης.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι θα είναι η πρώτη φορά που εκπρόσωποι των ΗΠΑ θα συμμετέχουν στο φόρουμ από το 2017-2018. Της αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο Ρόντι Κουκ, πρόεδρος της Επιτροπής Καλών Τεχνών των ΗΠΑ , δήλωσε ο Ουσακόφ στους δημοσιογράφους.

