Κερδοφορία οκταετίας για HPE στο β' τρίμηνο - Προς ιστορικό υψηλό η μετοχή

Μόνο τα έσοδα από διακομιστές, ένα υπο-τμήμα της μονάδας cloud και AI, ανήλθαν στα 5,45 δισ. δολάρια, πάνω από τις προσδοκίες των οικονομολόγων για 4,66 δισ. δολάρια.

Ράλι 25% σημειώνει η μετοχή της Hewlett Packard Enterprise την Τρίτη, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία της, καθώς η εταιρεία κατέγραψε τα πιο ισχυρά της κέρδη από το 2018.

Η ζήτηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη στη μονάδα διακομιστών της ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου.

Η HPE ανέφερε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 79 σεντς, έναντι 53 σεντς που ανέμεναν οι αναλυτές, και τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν στα 10,68 δισ. δολάρια έναντι 9,79 δισ. δολαρίων των εκτιμήσεων.

Μόνο τα έσοδα από διακομιστές, ένα υπο-τμήμα της μονάδας cloud και AI, ανήλθαν στα 5,45 δισ. δολάρια, πάνω από τις προσδοκίες των οικονομολόγων για 4,66 δισ. δολάρια.

Η Bernstein αναβάθμισε την τιμή στόχο για την HPE στα 62 δολάρια από 35 δολάρια, ενώ ακολούθησε η Morgan Stanley με ανοδική αναθεώρηση από 33 δολάρια σε 71 δολάρια.

«Παρόμοια με την Dell, η HPE βλέπει σημαντικά οφέλη στα οικονομικά μεγέθη της από την ανελαστική ζήτηση διακομιστών, που γίνονται στρατηγικής σημασίας για την ΑΙ», υπογράμμισαν οι αναλυτές της Morgan Stanley.