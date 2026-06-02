Σπανάκης: Νέες θέσεις σε τρία ΚΕΠ της χώρας

Τη σύσταση συνολικά 9 θέσεων προσωπικού κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών σε τρία ΚΕΠ της χώρας ενέκρινε με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης.

Η απόφαση αφορά τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών των Δήμων Μαραθώνα Νομού Αττικής (4 θέσεις), Νάξου και Μικρών Κυκλάδων του Νομού Κυκλάδων (2 θέσεις) και Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου (3 θέσεις).

Η μισθοδοσία των υπαλλήλων, που θα καλύψουν τις θέσεις, θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Δήμων αυτών, οι οποίοι, μέσω των επιπλέον θέσεων, θα εξυπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, δημοτών και επισκεπτών κατά την τουριστική περίοδο.

«Η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού στα Κ.Ε.Π. θα βελτιώσει το επίπεδο παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης ιδίως των ηλικιωμένων, των ατόμων χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο και των ατόμων με αναπηρίες. Θα λειτουργήσει υποστηρικτικά και στη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των Κ.Ε.Π. ενόψει τουριστικής περιόδου. Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η βελτίωση της ποιότητας στην εξυπηρέτηση του κάθε πολίτη, δημότη και επισκέπτη, η μείωση του χρόνου αναμονής στην υποδοχή, καθοδήγηση και παραλαβή αιτήσεων και τελικά η αποτελεσματική διεκπεραίωση των υποθέσεων. Αυτές είναι οι ανάγκες των πολιτών σήμερα και γι' αυτές δίνουμε λύσεις μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση», δήλωσε σχετικά ο κ. Σπανάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ