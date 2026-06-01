Απώλειες στις ευρωαγορές μετά τη διακοπή διαπραγματεύσεων Ιράν - ΗΠΑ: Διψήφιο άλμα για EasyJet και Softbank

«Με το αριστερό» μπήκαν στον Ιούνιο και τη νέα εβδομάδα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ είναι εύθραυστη, με τις διαπραγματεύσεις να παγώνουν και την Τεχεράνη να έχει καταρτίσει σχέδιο για τον καθολικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και την ενεργοποίηση και άλλων μετώπων, ανάμεσά τους το Στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, για να τιμωρήσει το Ισραήλ και τους υποστηρικτές του.

Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 αποδυναμώθηκε 0,89% στις 620,23 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 απώλεσε 0,23% στις 6.036 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης έχασε 0,44% στις 24.994 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 0,45% στις 8.146 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 υποχώρησε 0,68% στις 10.338 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε πτώση 0,52% στις 49.775 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 κατέγραψε απώλειες 0,97% στις 18.189 μονάδες.

Στα ταμπλό των συνεδριάσεων, ράλι 10,03% σημείωσε η μετοχή της low cost αεροπορικής εταιρείας EasyJet, μετά την ανακοίνωση πως δεν έχει λάβει καμία προσφορά εξαγοράς από την αμερικανική επενδυτική Castlelake, σημειώνοντας ωστόσο πως «θα εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση σε περίπτωση που υποβληθεί». Άλμα 14,02% έκανε η ιαπωνική SoftBank μετά τη δέσμευση να επενδύσει 45 δισ. στη Γαλλία στην πενταετία για την κατασκευή υποδομών ΑΙ ενώ κατέστη η πολυτιμότερη εισηγμένη της Ιαπωνίας.

Στα της Μέσης Ανατολής, η Ισλαμική Δημοκρατία ανέφερε πως: «ο άμεσος τερματισμός των επιθετικών και βάρβαρων επιχειρήσεων του σιωνιστικού καθεστώτος στην Γάζα και τον Λίβανο και η ανάγκη για την πλήρη αποχώρηση του καθεστώτος από τις κατεχόμενες περιοχές στον Λίβανο έχουν επισημανθεί από Ιρανούς αξιωματούχους και διαπραγματευτές και δεν θα υπάρξουν συνομιλίες μέχρι ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Ιράν και της αντίστασης ως προς αυτό το θέμα», σύμφωνα με το Tasnim.

Υπενθυμίζεται πως ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί τόνισε πως η ισχύουσα εκεχειρίαμε την Ουάσιγκτον είναι αδιαμφισβήτητα εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε την Τσαχάλ να επιτεθεί κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού προπυργίου της Χεζμπολάχ.

«Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι υπεύθυνες για τις συνέπειες αυτής της παραβίασης», προειδοποιεί ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας. Προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον είχε απευθύνει νωρίτερα ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, κατηγορώντας ευθέως για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση.

«Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για την μη τήρηση της εκεχειρίας εκ μέρους των ΗΠΑ» υπογράμμισε ο Ιρανός αξιωματούχος, συμπληρώνοντας ότι: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν».