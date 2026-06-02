Νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσινγκτον

Οι πρεσβευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου στις ΗΠΑ συναντήθηκαν σήμερα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε έναν ακόμη γύρο απευθείας διαπραγματεύσεων, μετά τις διαβεβαιώσεις του Τραμπ ότι οι εντάσεις εκατέρωθεν εντάσεις θα σταματήσουν πριν από έναν νέο κύκλο συνομιλιών. Ωστόσο, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνέχισαν τις εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο νέος κύκλος συνομιλιών, στις οποίες εναντιώνεται η Χεζμπολάχ, μεταξύ απεσταλμένων των δυο χωρών, που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, είναι ο τέταρτος αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στις αρχές Μαρτίου. Αναμένεται να διεξαχθούν σήμερα και αύριο Τετάρτη.

Σε αυτήν συμμετέχουν ο Ισραηλινός πρεσβευτής Γεχιέλ Λέιτερ και η Λιβανέζα πρεσβεύτρια Νάντα Χαμάντε Μοαουάντ, καθώς και ο Ντάνιελ Χόλερ, ανώτερος σύμβουλος του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δεν συμμετέχει σε αυτόν τον γύρο των διαπραγματεύσεων.

Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προέβη σε δηλώσεις, πριν από την έναρξη των συνομιλιών

Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες βράδυ με ανάρτηση στο Truth Social ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μην προχωρήσει «σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό» και ότι η Χεζμπολάχ από την πλευρά της θα «σταματήσει πλήρως τα πυρά».

Στη συνέχεια η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε νέα κατάπαυση πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, με βάση την οποία το Ισραήλ θα σταματήσει τα πλήγματα στη νότια Βηρυτό και η Χεζμπολάχ θα αναστείλει τις επιθέσεις στο Ισραήλ.

Ωστόσο, οι μάχες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ, οι οποίες ξεκίνησαν στις 2 Μαρτίου, συνεχίζονται αδιάκοπα παρά την εκεχειρία που θεωρητικά ισχύει από τις 17 Απριλίου και η οποία είχε παραταθεί μία φορά έπειτα από προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, των πρώτων εδώ και δεκαετίες.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές χθες το βράδυ σκότωσαν τουλάχιστον έξι ανθρώπους στο νότιο τμήμα της χώρας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη διάρκεια της ημέρας σε 13, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Και σήμερα, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση με ρουκέτες σε ένα ισραηλινό άρμα μάχης στη Χαντάθα, στην περιοχή, λέγοντας ότι ενεργούσε ενάντια στην «προέλαση των ισραηλινών δυνάμεων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ