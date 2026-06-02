Χρηματιστήριο Αθηνών: Stock picking κοντά στα υψηλά έτους

Επιλεκτικά κινήθηκαν την Τρίτη οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά την τριήμερη διακοπή των συναλλαγών. Μικτή εικόνα στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση και στις τράπεζες.

Επιλεκτικά κινήθηκαν την Τρίτη οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά την τριήμερη διακοπή των συναλλαγών.

Η εικόνα στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση και στον κλάδο των τραπεζών ήταν μικτή, υποχρεώνοντας τον Γενικό Δείκτη σε 12 εναλλαγές προσήμου, σε στενό εύρος διακύμανσης μεταξύ 2.363 και 2.387 μονάδων, πριν κλείσει με οριακά κέρδη.

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στη Μέση Ανατολή. Ο Ιούνιος ξεκίνησε με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κλειστά. Η παράταση της υπάρχουσας κατάστασης εντείνει και τις δημοσιονομικές ανησυχίες, λειτουργώντας ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη και αυξάνοντας τις πιέσεις προς τα κράτη να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση, συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν υφίσταται, παρά τα θετικά μηνύματα που εκπέμπει κατά διαστήματα ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως έχει συμβεί επανειλημμένα τις προηγούμενες εβδομάδες, οι ελπίδες για μια άμεση πρόοδο στις διαπραγματεύσεις αποδείχθηκαν βραχύβιες, διατηρώντας τις τιμές του Brent πέριξ των 95 δολαρίων το βαρέλι.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι η πορεία προς μια μόνιμη διευθέτηση της κρίσης θα είναι δύσκολη και γεμάτη αναταράξεις. Πάντως οι αγορές ομολόγων παραμένουν σε κατάσταση αναμονής προς το παρόν, ενώ σε γενικές γραμμές οι επενδυτές εξακολουθούν να ποντάρουν σε μια συμφωνία-πλαίσιο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τη σταδιακή ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινήθηκαν ήπια ανοδικά, με κέρδη περί του 0,4%-0,5% σε Φρανκφούρτη και Παρίσι και 0,2% στο Λονδίνο,

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.374,48 μονάδες με οριακή άνοδο 0,08%.

Αρνητικό πρόσημο για τον δείκτη των τραπεζών, που υποχώρησε 0,21% στις 2.724,65 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Optima, υποχωρώντας 1,135 στα 10,52 ευρώ. Ακολούθησαν οι Eurobank και Τρ. Πειραιώς με απώλειες 0,80% και 0,42% αντίστοιχα. Σε θετικό έδαφος, η Τρ. Κύπρου ενισχύθηκε 0,53% στα 9,45 ευρώ, ενώ με μικρά κέρδη ολοκλήρωσαν και οι μετοχές των Alpha Bank (+0,26%) και ΕΤΕ (+0,10%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,1:1 με 64 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 58 σε αρνητικό και 28 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 324,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 63,73 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων ξεχώρισε ένα πακέτο 1,92 εκατ. τεμαχίων της ΕΤΕ στην τιμή των 14,825 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 28,53 εκατ. ευρώ, καθώς και ένα πακέτο για 500 χιλ. μετοχές της ΔΕΗ στην τιμή των 21,63 ευρώ, συνολικής αξίας 10,82 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε το άλμα 6,545 της Motor Oil στα 39,40 ευρώ, ενώ με αξιόλογα κέρδη ακολούθησαν οι ElvalHalcor (+4,55%), ΕΥΔΑΠ (+2,89%), Allwyn (+2,74%) και Cenergy (+2,24%).

Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι τίτλοι των Σαράντης (+1,98%), ΔΑΑ (+1,38%), Lamda Development (+0,89%), Viohalco (+0,72%), Coca-Cola HBC (+0,20%) και ΟΤΕ (+0,05%). Αμετάβλητος στα 10,30 ευρώ έκλεισε ο τίτλος της Helleniq Energy.

Σε αρνητικό έδαφος, οι Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχώρησαν 2,12% και 1,87% αντίστοιχα, ενώ με απώλειες άνω του 1% ολοκλήρωσε και η Aktor στα 10,22 ευρώ. Με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν οι μετοχές των Metlen (-0,86%), Jumbo (-0,77%), ΔΕΗ (-0,37%) και Aegean (-0,08%).