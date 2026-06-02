Wall Street: Κοιτάνε νέα ρεκόρ S&P 500 και Nasdaq - Διψήφιο άλμα για HPE και Marvel

Τελευταία ενημέρωση 17:41

Πλώρη προς νέα ρεκόρ βάζουν οι S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street την Τρίτη, μετά και τα χθεσινά τριπλά ρεκόρ όλων των εποχών για τους δείκτες, (τα τέταρτα κατά σειρά) με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και τις κινήσεις σε μεγάλα ονόματα της τεχνολογίας.

Ειδικότερα, ο Dow Jones διολισθαίνει 0,10% στις 50.975 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κερδίζει 0,03% στις 7.601 μονάδες μετά από πέντε διαδοχικά ρεκόρ ενώ ο Nasdaq ενισχύεται 0,06% στις 27.099 μονάδες.

Στο ταμπλό, ο τίτλος της Alphabet αποδυναμώνεται 4,42% μετά την ανακοίνωση της Google ότι θα αντλήσει 80 δισ. δολάρια από τις πωλήσεις μετοχών για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη του τμήματος τεχνητής νοημοσύνης, με επένδυση 10 δισ. δολαρίων από την Berkshire Hathaway.

Ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge χαρακτήρισε την ανακοίνωση ως «αρνητική», διερωτώμενος: «Εάν το μεγαλύτερο επιχειρηματικό μοντέλο στην ιστορία του καπιταλισμού (όσον αφορά την κλίμακα, την ανάπτυξη, τα περιθώρια κέρδους και τις ταμειακές ροές) δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη από τις δικές του εσωτερικές λειτουργίες, τότε ποιος μπορεί;»

Στον αντίποδα, η μετοχή της Nvidia σκαρφαλώνει 2,29% ενώ ο τίτλος της Hewlett Packard Enterprise (HPE) εκτινάσσεται 25,19% αφότου η εταιρεία τεχνολογίας εξέδωσε μια αισιόδοξη πρόβλεψη για το τρέχον τρίμηνο και αναβάθμισε το guidance της για ολόκληρο το έτος, ενώ στο 2ο τρίμηνο σημείωσε επίσης τη μεγαλύτερη αύξηση κερδών από το 2018.

Η Marvell Technology εκτινάσσεται 24,34% αφότου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ, τόνισε ότι η εταιρεία ημιαγωγών θα μπορούσε να γίνει η επόμενη επιχείρηση του 1 τρισ. δολαρίων.

Εξαιρετική επίδοση και για τη Victoria's Secret με άλμα 40% καθώς η απόφασή της να υιοθετήσει μια πιο σέξι εικόνα κερδίζει έδαφος. Η εταιρεία λιανικής πώλησης εσωρούχων ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, ανακοινώνοντας προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διπλάσια από την πρόβλεψη της αγοράς.

«Όταν παίρνεις ένα πρόβλημα πληροφορικής και το αναλύεις σε πολλά μέρη και το κατανέμεις σε ολόκληρο το κέντρο δεδομένων, αυτό που είναι απαραίτητο είναι η συνδεσιμότητα», ανέφερε ο CEO της Nvidia. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ματ τα πάει τόσο καλά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Marvel είναι τόσο απαραίτητη» τόνισε.

Ο ενθουσιασμός για το ΑΙ trade έχει οδηγήσει σε τρομερή απόδοση στις χρηματιστηριακές αγορές τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ η Κέιτι Στόκτον, ιδρύτρια της Fairlead Strategies, επεσήμανε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το ράλι έχει τελειώσει.

«Είχαμε εννέα συνεχόμενες εβδομάδες κερδών για τον S&P 500, και φυσικά αυτό αντανακλά θετική δυναμική. Η δυναμική είναι θετική τώρα, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, και είδαμε μια σειρά από ανοδικά ξεσπάσματα», υπογράμμισε στο CNBC.

«Αυτές οι ανοδικές τάσεις είναι πραγματικά εκρηκτικές. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει επίσης ότι τείνουν να τελειώνουν με δραματικό τρόπο, αλλά δεν έχουμε ακόμη ενδείξεις, ούτε επιβεβαιωμένα σήματα από τις μετρήσεις μας που να υποδηλώνουν ότι to bull market έχει τελειώσει» συμπλήρωσε.