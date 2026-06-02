Το νοσοκομείο Μεταξά αποκτά πληροφοριακό σύστημα σε υποδομή cloud

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» περνά σε μια νέα εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού, ολοκληρώνοντας την αντικατάσταση του πληροφοριακού του συστήματος μετά από 30 χρόνια συνεχούς λειτουργίας της εφαρμογής ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ.

Η εφαρμογή ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ της ΗΔΙΚΑ χρησιμοποιούνταν στο Νοσοκομείο Μεταξά από το 1995, με πρώτο τμήμα εφαρμογής το Τμήμα Κίνησης Ασθενών, αποτελώντας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες τη βασική πλατφόρμα υποστήριξης των διοικητικών και λειτουργικών διαδικασιών του νοσοκομείου.

Σήμερα, το Νοσοκομείο Μεταξά προχωρά στην υλοποίηση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που περιλαμβάνει Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο Ασθενούς (Electronic Patient Record), Νοσηλευτικό Φάκελο και Κλινικό Πληροφοριακό Σύστημα (Clinical Information System), καθώς και ολοκληρωμένες λειτουργίες ERP και HIS.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Νοσοκομείο Μεταξά αποτελεί το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο της χώρας που φιλοξενεί το πληροφοριακό του σύστημα σε υποδομή cloud της ΗΔΥΚΑ, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογίες που προσφέρουν αυξημένη ασφάλεια, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των ψηφιακών υπηρεσιών.

Η μετάβαση αυτή αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου, να ενισχύσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να προσφέρει καλύτερη εμπειρία τόσο στους επαγγελματίες υγείας όσο και στους ασθενείς.

Αθανασία Μπίκα, Προϊστάμενη Τμήματος Πληροφορικής & Σαράντος Ευσταθόπουλος, Διοικητής

«Η αντικατάσταση του πληροφοριακού μας συστήματος μετά από 30 χρόνια αποτελεί μια ιστορική αλλαγή για το Νοσοκομείο Μεταξά. Γνωρίζουμε ότι στην αρχική φάση θα υπάρξουν προκλήσεις και μικρές δυσλειτουργίες, όπως συμβαίνει σε κάθε μεγάλη μετάβαση, όμως εργαζόμαστε καθημερινά για την άμεση αντιμετώπισή τους. Με τη συνεργασία όλων, κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και πλήρως ψηφιακό περιβάλλον προς όφελος των ασθενών και των εργαζομένων μας», δήλωσε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος.