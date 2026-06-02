Μεσογειακή διατροφή: Μύθος, πολυτέλεια ή χαμένη συνήθεια το 2026;

Στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ο Έλληνας καταναλωτής βρίσκεται αντιμέτωπος με μια παράδοξη εικόνα. Φθηνότερο ελαιόλαδο, ακριβότερο κρέας, ακριβότερα γαλακτοκομικά, και μια αγορά τροφίμων που συνεχίζει να ακριβαίνει με ρυθμό 4,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Μάρτιο 2026. Κι όμως, ο δημόσιος διάλογος για τη διατροφή παραμένει κολλημένος σε ετικέτες όπως «μεσογειακή διατροφή», «παραδοσιακές συνταγές», «ελληνικά προϊόντα». Τι τρώμε πραγματικά, και πόσο μακριά βρισκόμαστε από αυτό που φανταζόμαστε για τον εαυτό μας;

Το ελαιόλαδο…

Το ελαιόλαδο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της μεσογειακής διατροφής και αυτό το ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε λιγότερο είναι ότι στα χρόνια της ακρίβειας (2022-2024), η μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ελλάδα έπεσε από τα 12 λίτρα ετησίως σε μόλις 9,8 λίτρα. Η τιμή στο ράφι είχε φτάσει να ξεπερνά τα 12-15 ευρώ το λίτρο, και πολλά νοικοκυριά απλά περιόρισαν τη χρήση του.

Το 2025 άρχισε η διόρθωση. Λόγω αύξησης της παγκόσμιας παραγωγής, οι χονδρικές τιμές κατέγραψαν πτώση πάνω από 50% σε σχέση με τις αρχές του 2024, και σήμερα το ελαιόλαδο βρίσκεται ξανά κάτω από τα 8 ευρώ το λίτρο σε πολλά σημεία πώλησης. Καλά νέα για τον καταναλωτή, αλλά όχι τόσο καλά για τον Έλληνα παραγωγό, ο οποίος πουλά με μειωμένες τιμές ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στις πληρωμές ενισχύσεων της ΚΑΠ. Ο «υγρός χρυσός» επιστρέφει στο τραπέζι, αλλά στη διαδρομή χάθηκαν δύο χρόνια διατροφικής συνήθειας… ο καταναλωτής έμαθε πλέον να καταναλώνει λιγότερο ελαιόλαδο και σε πολλές περιπτώσεις το έχει αντικαταστήσει από άλλους τύπους λαδιών.

Η ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» κατέγραψε αύξηση 4,5% τον Μάρτιο του 2026 σε ετήσια βάση, υψηλότερη από τον γενικό πληθωρισμό που διαμορφώθηκε στο 3,9%. Αυτό σημαίνει ότι το καλάθι αγορών ακριβαίνει γρηγορότερα από σχεδόν οτιδήποτε άλλο στη ζωή του μέσου Έλληνα. Το κρέας και τα γαλακτοκομικά έχουν κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά, καθώς ο διεθνής δείκτης κρεάτων έκλεισε το 2025 σε ιστορικό ρεκόρ από το 2008, ενώ τα γαλακτοκομικά ήταν 17 μονάδες πάνω από τα επίπεδα του 2024!

Το 2026 παρουσιάζει μια πιο διφορούμενη εικόνα. Τα αυγά αναμένεται να φθηνύνουν έως και 29,4% λόγω της αποκατάστασης της παραγωγής μετά τη γρίπη των πτηνών, και οι τιμές στα γαλακτοκομικά δείχνουν κάποια υποχώρηση. Αντίθετα, το βοδινό κρέας παραμένει υπό πίεση, με αναλύσεις που κάνουν λόγο για πιθανές αυξήσεις της τάξης του 60% σε διεθνές επίπεδο. Όπως και να έχει πάντως… για τους Έλληνες, η επιλογή τροφίμων θα συνεχίσει να καθορίζεται από τον τζίρο του πορτοφολιού.

Από την άλλη, ένα στοιχείο που αντιφάσκει με την εικόνα της «υγιεινής χώρας της Μεσογείου» είναι το εξής: Η Ελλάδα έχει συνολικό ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων ενηλίκων γύρω στο 62%, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη. Στους εφήβους, 1 στους 4 είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος, ποσοστό από τα υψηλότερα στην ΕΕ.

Το σχολικό έτος 2023-2024 έδειξε ότι μόλις το 61% των μικρών μαθητών κατανάλωνε πρωινό καθημερινά, και μόλις το 45% των εφήβων. Αν το πρωινό είναι το θεμέλιο της ημερήσιας διατροφής, τότε κοντά στους μισούς νέους ξεκινούν την ημέρα τους χωρίς αυτό. Από τα παραπάνω, καταλαβαίνει κανείς πως η μεσογειακή διατροφή στη χώρα μας, μάλλον έχει χαθεί και αντικατασταθεί από άλλα πιο δυτικά πρότυπα διατροφής.

Τι τρώει ο μέσος Έλληνας το 2026;

Η αλήθεια είναι σύνθετη. Κάθε χρόνο ακούμε για νέες διατροφικές τάσεις. Το 2025 ήταν «η χρονιά της πρωτεΐνης», με μαζική χρήση συμπληρωμάτων, μπαρών και ροφημάτων. Το 2026 η τάση αυτή ωριμάζει, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Παράλληλα, τα ζυμωμένα τρόφιμα, τα προβιοτικά και η «εντερική υγεία» γίνονται νέα trends. Τίποτα από αυτά δεν είναι κακό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι τάσεις αφορούν κυρίως τα αστικά κέντρα και τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Για τον μέσο Έλληνα, η διατροφική πραγματικότητα καθορίζεται πρώτα από την τιμή και μετά από οτιδήποτε άλλο. Το 2025 υπήρξε «έτος έντονης προσαρμογής», με ολοένα μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος να κατευθύνεται στην κάλυψη των βασικών αναγκών, όπως η διατροφή, η στέγαση και η ενέργεια. Κι όταν ο οικογενειακός προϋπολογισμός σφίγγει, πρώτα κόβεται το φρέσκο ψάρι, ύστερα το ελαιόλαδο, και τελευταία τα υπερεπεξεργασμένα σνακ που πουλιούνται φθηνά και φυσικά είναι αμφιβόλου διατροφικής ποιότητας.

Η Ελλάδα παράγει εξαιρετικά προϊόντα όπως ελαιόλαδο, φέτα ΠΟΠ, βιολογικά λαχανικά, αρωματικά βότανα και ψάρια. Η διεθνής φήμη της ελληνικής κουζίνας είναι αδιαμφισβήτητη. Κι όμως, σημαντικό μέρος αυτής της παραγωγής οδεύει στις εξαγωγές και δεν φτάνει στο ελληνικό τραπέζι στο ποσοστό που θα θέλαμε. Οι λόγοι είναι οικονομικοί, γιατί σε μια ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά, ο Έλληνας καταναλωτής δεν μπορεί πάντα να ανταγωνιστεί τους Γερμανούς ή τους Σκανδιναβούς αγοραστές στην ίδια τιμή για το ίδιο προϊόν. Αυτό δημιουργεί μια Ελλάδα «δύο ταχυτήτων»: παράγουμε premium προϊόντα για το εξωτερικό, αλλά καταναλώνουμε φθηνά εισαγόμενα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα στο εσωτερικό.

Αυτό δεν είναι κατάσταση αδιεξόδου. Είναι, ωστόσο, μια δομική αντίφαση που χρήζει αντιμετώπισης σε επίπεδο πολιτικής, μέσω βελτίωσης των αλυσίδων εφοδιασμού, μείωσης του ενδιάμεσου κόστους και ενδυνάμωσης της σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή. Η τοπική αγορά, η λαϊκή αγορά, η άμεση σχέση με τον παραγωγό είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος να επιστρέψουν τα καλά ελληνικά προϊόντα στο ελληνικό πιάτο.

Τα τρόφιμα ακριβαίνουν με ρυθμό που ξεπερνά τον γενικό πληθωρισμό. Και η παχυσαρκία, ιδίως στα παιδιά, παραμένει ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας που δεν λύνεται με hashtag. Η μεσογειακή διατροφή δεν είναι μύθος. Είναι ένα υπαρκτό, επιστημονικά τεκμηριωμένο πρότυπο που η Ελλάδα έχει στα χέρια της, αρκεί να της δοθεί η ευκαιρία να το εφαρμόσει. Και αυτό απαιτεί κάτι παραπάνω από διατροφικές οδηγίες. Απαιτεί τιμές που να το επιτρέπουν.

