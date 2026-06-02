Fais Group: Ολοκληρώθηκε η πώληση ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι 28,3 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συναλλαγή θα επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των αναβλητικών αιρέσεων και την οριστική περαίωση της πώλησης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας «L.S. Σαντορίνη Καμάρι Ξενοδοχειακή Α.Ε.» ανακοίνωσε η Fais Group, σε συνέχεια της από 20/4/2026 ανακοίνωσής της.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή θα επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026. Η επιτυχής περαίωση της συναλλαγής αυτής αποτελεί σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας για επικέντρωση στις βασικές δραστηριότητές της και σταδιακή αποεπένδυση από μη βασικές δραστηριότητες, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της.

