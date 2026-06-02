Abivax: «Γκρεμίζεται» στο -32% η μετοχή μετά τις κλινικές δοκιμές φαρμάκου

Ελεύθερη πτώση έως και 32% έφτασε να σημειώνει η μετοχή της γαλλικής βιοτεχνολογίας Abivax, μετά τα νέα δεδομένα που ανακοίνωσε για το φάρμακο που προορίζεται για την θεραπεία της ελκώδης κολίτιδας.

Συγκεκριμένα, το φάρμακο τελικού σταδίου επέδειξε σημαντική αποτελεσματικότητα και ποσοστό ύφεσης περίπου 40% και στις δύο δόσεις που δοκιμάστηκαν, ωστόσο καταγράφηκαν περιπτώσεις καρκίνου μεταξύ των ασθενών που έλαβαν τη μεγαλύτερη δόση.

Η Abivax δήλωσε ότι οι περιπτώσεις καρκίνου θεωρήθηκαν «άσχετες με τη θεραπεία από τους ερευνητές», ωστόσο αναλυτές της Jefferies τονίζουν ότι «το σήμα καρκίνου περιπλέκει τα πράγματα».

Η μετοχή ενισχύθηκε σχεδόν 1.700% το 2025, ωστόσο έχει υποχωρήσει 7% πριν από τις συναλλαγές της Τρίτης.

Πέρα από το πειραματικό φάρμακο για την καλύτερη θεραπεία της φλεγμονώδη νόσου του εντέρου, η Abivax δοκιμάζει επίσης το φάρμακο για τη νόσο του Crohn, σε μία προσπάθεια να εισχωρήσει σε μία αγορά πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυτή του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου.

Η εταιρεία αποτελεί βασικό στόχο εξαγοράς όπως αναφέρουν οι επιχειρηματικοί κύκλοι, με τις φήμες να θέλουν μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες να έχουν βάλει στο μάτι την γαλλική εταιρεία.