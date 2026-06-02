Επίδομα θέρμανσης: Δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις στα παραστατικά πετρελαίου - Ποιοι και πώς θα λάβουν την ενίσχυση τον Σεπτέμβριο

Έως 31 Αυγούστου 2026 η διόρθωση λαθών στα τιμολόγια αγορών πετρελαίου θέρμανσης. Για διάστημα 5 ετών θα πρέπει να φυλάσσονται τα δικαιολογητικά και οι αποδείξεις.

Αλλαγές στο πλαίσιο χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 φέρνει νέα κοινή υπουργική απόφαση, με στόχο την διευκόλυνση καταβολής του επιδόματος θέρμανσης σε δικαιούχους προς τους οποίους εκ παραδρομής είχαν εκδοθεί ελλιπή ή εσφαλμένα παραστατικά πώλησης πετρελαίου θέρμανσης.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, για τις περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκαν σφάλματα στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων των παραστατικών, παρέχεται προθεσμία έως τις 31 Αυγούστου 2026 για την έκδοση και διαβίβαση των διορθωμένων παραστατικών στην ΑΑΔΕ.

Με τη ρύθμιση αυτή, οι δικαιούχοι που κινδύνευαν να αποκλειστούν από το επίδομα λόγω λαθών στα στοιχεία των αποδείξεων ή των τιμολογίων αποκτούν μια δεύτερη ευκαιρία να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. Η καταβολή του επιδόματος για τις συγκεκριμένες αγορές, θα πραγματοποιηθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αφού αφαιρεθούν τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί μέσω των προηγούμενων δόσεων.

Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα απόφαση δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των παραστατικών για αγορές που πραγματοποιήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2026 έως 31Μαρτίου 2026. Η διαδικασία έκδοσης των διορθωμένων παραστατικών πραγματοποιείται από τα πρατήρια πώλησης πετρελαίου θέρμανσης. Για τη διόρθωση των ελλιπών ή εσφαλμένων παραστατικών και τη διαβίβαση των αναγκαίων δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, ο πρατηριούχος οφείλει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Έκδοση πιστωτικού παραστατικού. Εκδίδεται πιστωτικό παραστατικό με τα ίδια στοιχεία του ελλιπούς ή εσφαλμένου χρεωστικού παραστατικού. Εφόσον το αρχικό ελλιπές ή εσφαλμένο παραστατικό δεν περιείχε τους κωδικούς καυσίμου, τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να αναγράφονται ούτε στο πιστωτικό παραστατικό.

Έκδοση νέου, ορθού παραστατικού. Στη συνέχεια, ο Πρατηριούχος εκδίδει το ορθό χρεωστικό παραστατικό, στο οποίο αναγράφεται το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων (ΑΦΜ λήπτη, λίτρα και κωδικός καυσίμου, αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος) για τη διενέργεια της καταβολής του επιδόματος θέρμανσης.

Επίδομα θέρμανσης: Με ΑΦΜ τα τιμολόγια

Παράλληλα, η απόφαση ενισχύει το πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών. Προβλέπεται πλέον ότι όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την αίτηση επιδόματος θέρμανσης, καθώς και οι αποδείξεις αγοράς καυσίμων ή θερμικής ενέργειας, θα πρέπει να διατηρούνται από τους ενδιαφερόμενους για πέντε χρόνια.

Επιπλέον, αποσαφηνίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης. Συγκεκριμένα, το παραστατικό θα πρέπει να εκδίδεται υποχρεωτικά στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στο πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση μέσω των προσωπικών του κωδικών TAXIS.

Στις πολυκατοικίες, το παραστατικό θα πρέπει να εκδίδεται είτε στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει, είτε στον ΑΦΜ που έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του προφίλ της πολυκατοικίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Παράλληλα, καθορίζεται ότι τα παραστατικά πρέπει να διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (e-send) ή μέσω της πλατφόρμας myDATA από παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προβλέπει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Επίδομα θέρμανσης: Πληρωμές

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη Παρασκευή 29 Μαΐου ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 σε 868.466 δικαιούχους, για αγορές και καταναλώσεις επιδοτούμενων καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν έως και την 31η Μαρτίου 2026. Το ποσό καταβολής της β’ δόσης ανέρχεται σε 41.047.949,27 ευρώ. Συνολικά, δόθηκαν 165,260 εκατ. ευρώ, με τα 124,2 εκατ. ευρώ να αφορούν τις προκαταβολές του Δεκεμβρίου 2025.