Πλειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ENACT απέκτησε η Motor Oil

Tην υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση, μέσω της θυγατρικής IREON INVESTMENTS LTD, ποσοστού 60% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ENACT A.E. γνωστοποίησε η MOTOR OIL.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη επενδυτική κίνηση αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής του Ομίλου MOTOR OIL για δημιουργία μετοχικής αξίας με έμφαση τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων του μέσω στοχευμένων εξαγορών.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, ως αποτέλεσμα της διείσδυσης στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας, ο Όμιλος της MOTOR OIL έχει αναπτύξει ένα δυναμικό οικοσύστημα το οποίο διαχειρίζεται σε ετήσια βάση περίπου ένα εκατομμύριο τόνους αποβλήτων.

Η ENACT διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία ως προς την αποκομιδή, συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων και επιπλέον τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων στον ευρύτερο κλάδο της κυκλικής οικονομίας.

Με τη συγκεκριμένη εξαγορά ο Όμιλος MOTOR OIL διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του με την προσθήκη δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας αποκτώντας τη δυνατότητα να μετατρέπει τα απόβλητα σε χρήσιμους πόρους και ενέργεια. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του 2026.

