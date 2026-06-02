CrediaBank First Home: Στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη από 2,15%

Τη δυνατότητα απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας, εξασφαλίζοντας σταθερό προνομιακό επιτόκιο από 2,15%* για τα πρώτα 2 έτη, προσφέρει η CrediaBank με το στεγαστικό δάνειο CrediaBank FirstHome.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους προγραμματίζουν την αγορά ή την κατασκευή πρώτης κατοικίας και αναζητούν κεφάλαια, προσφέροντας χρηματοδότηση έως το 90% της αξίας του ακινήτου. Το μέγιστο ποσό του δανείου ανέρχεται σε 350.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής έως 40 έτη, ενώ δεν προβλέπονται έξοδα εξέτασης αιτήματος και έγκρισης. Επιπλέον, για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 30.06.2026, παρέχονται δωρεάν τα έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου.

Το κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώνεται με βάση το Euribor 3μήνου συν περιθώριο από 1,60%*, ενώ προβλέπεται μέγιστη έκπτωση περιθωρίου έως 0,25% για τρίτεκνους, πολύτεκνους, καθώς και για ακίνητα ενεργειακής κατηγορίας Α ή Β (βάσει Π.Ε.Α.).

Η αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου πραγματοποιείται σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκο και κεφάλαιο αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό του δανειολήπτη, ενώ σε περίπτωση που η κατοικία είναι υπό κατασκευή υπάρχει δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος και τμηματικών εκταμιεύσεων για διάστημα έως και 24 μήνες.

* Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,12%). Οι προσφερόμενες εκπτώσεις επί του περιθωρίου δεν παρέχονται αθροιστικά. Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.