Νέα άνοδος για το πετρέλαιο από τις δηλώσεις Τραμπ για Κίνα

Νέα κέρδη καταγράφει το πετρέλαιο την Παρασκευή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει πετρέλαιο από την Αμερική, μετά από συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ.

Τα futures του Brent παράδοσης Ιουλίου ενισχύονται 1,49% στα 107,30 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate παράδοσης Ιουνίου κερδίζουν 1,55% στα 102,74 δολάρια το βαρέλι.

«Έχουν συμφωνήσει ότι θέλουν να αγοράσουν πετρέλαιο από τις ΗΠΑ, θα πάνε στο Τέξας, θα αρχίσουμε να στέλνουμε κινεζικά πλοία στο Τέξας και στη Λουιζιάνα και στην Αλάσκα», υπογράμμισε ο Τραμπ σε συνέντευξη με το Fox News, μετά τη συνάντησή του με τον Σι.

Παράλληλα, στήριξη στον «μαύρο χρυσό» έδωσε η συμφωνία των προέδρων των δύο ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά.

«Ο Πρόεδρος Σι ξεκαθάρισε επίσης την αντίθεση της Κίνας στην στρατιωτικοποίηση των Στενών του Ορμούζ και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής τελών για τη χρήση του», σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο του Λευκού Οίκου την Πέμπτη.

Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ επεσήμανε ότι η Κίνα θα εργαστεί παρασκηνιακά για να βοηθήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. «Είναι πολύ προς το συμφέρον τους να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ», υποστήριξε.