Νέο deal στη μόδα: Η LVMH πουλά την Marc Jacobs

Στην πώληση του brand Marc Jacobs στην WHP Global, προχωρά η LVMH, σύμφωνα με ανακοίνωση των εταιρειών. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν γνωστοποιήθηκαν, ενώ ο ιδρυτής του ομώνυμου brand θα παραμείνει ως καλλιτεχνικός διευθυντής.

Η Marc Jacobs, που ιδρύθηκε το 1984, έρχεται να προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο της WHP Global, το οποίο περιλαμβάνει τα brands Vera Wang και Rag & Bone. Η εξαγορά θα ανεβάσει τα ετήσια έσοδα του ομίλου σε πάνω από 9,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η συμφωνία αναμένεται να βοηθήσει την LVMH να επωφεληθεί από την πολυετή ανάκαμψη της Marc Jacobs και να αποχωρήσει από την κατηγορία της προσιτής πολυτέλειας, προκειμένου να επικεντρωθεί σε προϊόντα στα πιο premium εμπορικά της σήματα, όπως Louis Vuitton, Christian Dior και Loewe.

Σημειώνεται πως η LVMH διατηρεί πλειοψηφικό μερίδιο στην Marc Jacobs από το 1997, ενώ είναι σχετικά σπάνιο για τον γαλλικό όμιλο να πουλά μία από τις μάρκες του.

Οι επιδόσεις της LVMH έχασαν δυναμική στις αρχές του 2026, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή περιόρισε τις αγορές πολυτελών προϊόντων στην περιοχή, επισκιάζοντας την βελτίωση στην αγορά της Κίνας και των ΗΠΑ. Η μετοχή της έχει υποχωρήσει σχεδόν 30% μέχρι στιγμής το 2026.

Στη νέα μετοχική δομή της Marc Jacobs θα συμμετέχει επίσης η G-III Apparel Group, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα αποκτήσει και θα διαχειρίζεται μέρος των παγκόσμιων δραστηριοτήτων direct-to-consumer και wholesale του brand.