Τραμπ: Ο Σι δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν - Προσέφερε βοήθεια για τα Στενά του Ορμούζ

O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως ο Σι Τζινπίνγκ τον διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Είπε πως δεν θα προμηθεύσει στρατιωτικό υλικό… Το επιβεβαίωσε με σθένος», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη στο Πεκίνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομόλογός του θα ήθελε «να δει ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ». «Είπε: "Εάν μπορώ να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια, θα χαιρόμουν να βοηθήσω"».

Η Κίνα έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι δεν προμηθεύει το Ιράν με όπλα.

«Έχουμε απαντήσει σε τέτοια ερωτήματα πολλές φορές και αντιτιθέμεθα στη διάδοση ψευδών πληροφοριών», δήλωσε ο Zhang Xiaogang, εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στους δημοσιογράφους στα τέλη του περασμένου μήνα, όταν ρωτήθηκε εάν η Κίνα παρείχε στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν.

Ωστόσο, οι New York Times ανέφεραν την Τετάρτη ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι κινεζικές εταιρείες έχουν συζητήσει πωλήσεις όπλων με το Ιράν. Οι εταιρείες έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής των όπλων μέσω άλλων χωρών, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται μετά τη σύνοδο κορυφής του με τον Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, την οποία ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ως «καλή συνάντηση».

«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτό για να υποστηρίξει την ελεύθερη ροή ενέργειας», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σε μια ανάγνωση της συνάντησης.

«Ο Πρόεδρος Σι κατέστησε επίσης σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση του Ορμούζ και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του, και εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για τη μείωση της εξάρτησης της Κίνας από το Πορθμό στο μέλλον. Και οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε γνωστό πως η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη ⁠Boeing.

Πρόκειται για μία συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα σηματοδοτήσει την πρώτη αγορά εμπορικών αεροσκαφών αμερικανικής κατασκευής από την Κίνα εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Αμερικανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο εδώ και μήνες για μια πιθανή παραγγελία ρεκόρ από το Πεκίνο που αφορούσε περίπου 500 αεροσκάφη τύπου 737 MAX και περίπου 100 αεροπλάνων «γίγα» (787 Dreamliner και 777).

Ο επικεφαλής της κατασκευάστριας εταιρείας αεροσκαφών Κέλι Όρτμπεργκ συμμετέχει στην αποστολή κορυφαίων στελεχών αμερικανικών επιχειρήσεων που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ στο ταξίδι του στην Κίνα.