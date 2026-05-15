ΗΠΑ: Ακυρώνουν την ανάπτυξη 4.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία

Το αμερικανικό Πεντάγωνο προχώρησε στην ακύρωση της προγραμματισμένης ανάπτυξης περισσότερων από 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία, στο πλαίσιο μιας αναδιάταξης των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη που ανακοινώθηκε αυτόν τον μήνα, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την αξιοπιστία των στρατιωτικών δεσμεύσεων των ΗΠΑ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Συγκεκριμένα, πριν από δύο εβδομάδες, το Πεντάγωνο δήλωσε ότι αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία και θα τους αναδιατάξει στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, ενώ επίσης ακύρωσε ένα σχέδιο που αναπτύχθηκε υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν για την εγκατάσταση μιας μονάδας πυροβολικού εξοπλισμένης με πυραύλους στην Ευρώπη.

Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν μετά την οργισμένη απάντηση του Προέδρου Τραμπ στις παρατηρήσεις του Γερμανού καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς, ότι το Ιράν είχε «ταπεινώσει» τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μερτς αμφισβήτησε πώς ο Τραμπ σχεδίαζε να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση.

Το Politico αναφέρει ότι η απόφαση για την Πολωνία εξέπληξε τόσο τους Αμερικανούς όσο και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, χωρίς να δοθεί καμία εξήγηση από τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Οι 4.000 στρατιώτες αναμενόταν να τοποθετηθούν στην Πολωνία για εννέα μήνες, με τα στρατεύματα και τον εξοπλισμό να έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν στη χώρα. Τα στρατεύματα αναμενόταν να πραγματοποιήσουν εκπαίδευση με συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Το Πεντάγωνο απέρριψε την ιδέα ότι η ακύρωση της ανάπτυξης ήταν «μια απροσδόκητη απόφαση της τελευταίας στιγμής», σε δήλωσή του στο Politico.

Ο Τραμπ έχει δεχθεί κριτική από Ευρωπαίους ηγέτες καθώς συνεχίζει να αναδιαμορφώνει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ενώ οι επικριτές έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσιγκτον στις αρχές συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ.

Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι η αποχώρηση από τη Γερμανία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες. Η μείωση θα επαναφέρει τα επίπεδα των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη στα επίπεδα πριν από το 2022, όταν ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αύξησε τις αναπτύξεις σε απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.