Χατζηδάκης: Είμαστε η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα

Στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και στο συνέδριο της ΝΔ, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως δήλωσε για το συνέδριο της ΝΔ ο στόχος είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον, με στόχο την Ελλάδα του 2030. Παρά την αναπόφευκτη κόπωση μερίδας του εκλογικού σώματος η ΝΔ παραμένει αρκετά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα και αυτό δείχνει κάτι. Είμαστε η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε ότι κανείς δεν μπορεί να δηλώνει ότι ταυτίζεται με την ψυχή της παράταξης, ειδικά αν έχει πάει και σε άλλα κόμματα, σχολιάζοντας την επιστολή στελεχών της παράταξης που ασκεί κριτική.

Ακολούθως τόνισε πως σέβεται τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή και θα προτιμούσε να προσέρχονταν στο συνέδριο, αλλά η απουσία τους, δεν ανατρέπει τη συνολική πορεία της χώρας και της ΝΔ.

Παράλληλα ανέφερε για την εξεταστική που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, ότι το θέμα το ερευνά η δικαιοσύνη και υπάρχουν καταδίκες, δεν υπάρχει δικαιοσύνη που μας αρέσει και δικαιοσύνη που δεν μας αρέσει.

Για τις δηλώσεις της κ. Κοβέσι είπε πως οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι σεβαστές και πως η διερεύνηση θα δείξει πού πηγαίνει το πράγμα.

Ως προς την τετραήμερη εργασία, πρόταση που έγινε από το ΠΑΣΟΚ, είπε πως έχουν θεσπιστεί πιο ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, υπό την προϋπόθεση συμφωνίας εργαζομένων-εργοδοτών, αλλά η πρόταση του ΠΑΣΟΚ έτυχε αρνητικού σχολιασμού από το ΕΒΕΑ και τη ΓΣΕΒΕΕ, οι πρόεδροι των οποίων πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας για τον Ν. Ανδρουλάκη και την πρόσφατη αντιπαράθεση για το ακίνητο στο Ηράκλειο, τόνισε πως το θέμα είναι πολιτικό και οι πολίτες μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα.

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι «αυτό που μένει στο τέλος, είναι το έργο που αφήνει κάποιος πίσω του».