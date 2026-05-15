Ρωσία: Κατέρριψε 355 ουκρανικά drone - Στους 24 οι νεκροί στο Κίεβο

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι 355 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες.

Στην πόλη Ριαζάν της κεντρικής Ρωσίας επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους ενώ 12 τραυματίσθηκαν, πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές και επλήγη μια βιομηχανική επιχείρηση, δήλωσε νωρίς σήμερα το πρωί ο περιφερειακός κυβερνήτης Πάβελ Μάλκοφ.

Στο μεταξύ, ο απολογισμός των μαζικών ρωσικών βομβαρδισμών που έπληξαν το Κίεβο τη νύκτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη αυξήθηκε σήμερα σε 24 νεκρούς, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί οι υπηρεσίες διάσωσης, οι οποίες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις σε πολυκατοικία που κατέρρευσε.

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο κήρυξε ημέρα πένθους τη σημερινή ημέρα.

«Οι διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα να ερευνούν τα συντρίμμια αναζητώντας ανθρώπους μέσα στην πολυκατοικία που κατέρρευσε στη συνοικία Νταρνίτσκι», ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες διάσωσης, ανακοινώνοντας παράλληλα νέο απολογισμό 24 νεκρών έναντι 21 προηγουμένως. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 47.

Η επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που πραγματοποιήθηκε τη νύκτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη στην Ουκρανία και σημειώθηκε 48 ώρες μετά το τέλος μιας τριήμερης κατάπαυσης του πυρός που κηρύχθηκε με την ευκαιρία των εορτασμών της επετείου του τέλους του Δεύτερου Παγκόσμιο Πολέμου, ήταν μία από τις πιο αιματηρές που έχουν στοχοθετήσει τελευταία την πρωτεύουσα, πάνω από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με 675 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 56 πυραύλους τη νύκτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη, από τους οποίους 652 και 41 αντιστοίχως καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Από την επίθεση αυτή επλήγησαν μια δωδεκαριά περιοχές της πρωτεύουσας και της περιφέρειάς της. Στη συνοικία Νταρνίτσκι, ένας πύραυλος «κυριολεκτικά ισοπέδωσε μια πολυκατοικία, από τον πρώτο ως τον ένατο όροφο», είχε δηλώσει χθες, Πέμπτη, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι εξαπέλυσε συνολικά «περισσότερα από 1.560 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα» μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. «Δεν πρόκειται βεβαίως για κινήσεις ανθρώπων που πιστεύουν ότι ο πόλεμος φθάνει στο τέλος του», έγραψε υπαινισσόμενος σχόλιο το οποίο έκανε στις 9 Μαΐου ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ