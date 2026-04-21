Νέα πτώση στη Wall Street στο παρά πέντε της λήξης της εκεχειρίας

Ο Dow Jones υποχώρησε 0,59% στις 49.149 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,63% στις 7.064 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 0,59% στις 24.259 μονάδες.

Διεύρυνε την πτώση της η Wall Streeet την Τρίτη, καθώς η εκεχειρία στον πόλεμο του Ιράν κρέμεται από μια κλωστή, με τις ειρηνευτικές συνομιλίες να είναι «στον αέρα», με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις εφόσον γίνονται υπό πίεση, ενώ και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς δεν αναχώρησε τελικά για το Ισλαμαμπάντ, αλλά βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, όπου κατευθύνονται και οι άλλοι βασικοί διαπραγματευτές των ΗΠΑ, Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Ο Dow Jones υποχώρησε 0,59% στις 49.149 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,63% στις 7.064 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 0,59% στις 24.259 μονάδες. Στο ταμπλό η μετοχή της United Health αναρριχήθηκε 9,5% αφού ο γίγαντας της υγειονομικής περίθαλψης αναβάθμισε το guidance και αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή τουλάχιστον 18,25 δολάρια για το έτος.

«Το Ιράν απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις υπό πίεση ή έχουν ως στόχο την παράδοση. Το Ιράν θα μπορούσε να συμμετάσχει στις συνομιλίες στο Πακιστάν, εφόσον οι ΗΠΑ εγκαταλείψουν την πολιτική πίεσης και απειλών», δήλωσε ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος. «Οι προσπάθειες του Πακιστάν να πείσουν τις ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να απελευθερώσουν το ιρανικό πλοίο και το πλήρωμά του δεν έχουν αποφέρει ακόμη αποτελέσματα. Οι ΗΠΑ δημιουργούν νέα εμπόδια αντί να επιλύουν τα προβλήματα» τόνισε.

«Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών είναι πράξη πολέμου και, ως εκ τούτου, παραβίαση της εκεχειρίας. Η επίθεση σε εμπορικό πλοίο και η λήψη του πληρώματός του ως ομήρων είναι ακόμη σημαντικότερη παραβίαση. Το Ιράν ξέρει πώς να εξουδετερώνει τους περιορισμούς, πώς να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του και πώς να αντιστέκεται σε συμπεριφορές εκφοβισμού», τόνισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

«Η ανάπτυξη εμπιστοσύνης είναι δύσκολη σε αυτή την περίπτωση», επεσήμανε ο Μπράιαν Μάλμπερι, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς της Zacks Investment Management. «Υπάρχει μια μακρά ιστορία με το Ιράν που προκαλεί υποψίες για τη διάρκεια οποιασδήποτε συμφωνίας, αλλά επίσης η αντιπροσωπεία τους μπορεί να μην είναι σε θέση να εφαρμόσει μεγάλο μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, δεδομένου του πόσο διασπασμένα είναι τα κορυφαία επίπεδα του στρατού και της κυβέρνησής τους» πρόσθεσε.

Όσοι βρίσκονται στη Wall Street, πάντως, σύμφωνα με τον αναλυτή παραμένουν αισιόδοξοι για bull market στις μετοχές. «Αυτό που βλέπετε είναι ένα πραγματικά ισχυρό πρώτο τρίμηνο όσον αφορά τα επιχειρηματικά μεγέθη», υπογράμμισε, σημειώνοντας μία διψήφια ποσοστιαία αύξηση στον τομέα των equities, καθώς και «ισχυρά» έσοδα. «Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να παραβλεφθεί αυτή τη στιγμή» πρόσθεσε.

Αισιόδοξος πως «θα καταλήξουμε σε μια μεγάλη συμφωνία», δήλωσε νωρίτεραμ ο Αμερικανός πρόεδρος στο CNBC. «Δεν έχουν άλλη επιλογή. Έχουμε καταστρέψει το Ναυτικό τους, έχουμε καταστρέψει την Πολεμική τους Αεροπορία, έχουμε καταστρέψει τους ηγέτες τους» επεσήμανε ενώ παράλληλα διεμήνυσε πως ο αμερικανικός στρατός είναι «έτοιμος» να βομβαρδίσει το Ιράν.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social κατηγόρησε την Τεχεράνη πως παραβίασε πολλές φορές την κατάπαυση πυρός. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν με τα futures του Brent, στο +3% στα 98,48 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το WTI πρόσθεσε σχεδόν 3% στα 92,13 δολάρια. Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχώρησε 2,2% στα 4.712,04 δολάρια ανά ουγγιά, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από μια εβδομάδα.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Ιουνίου διολίσθησαν 2,3% στα 4.719,60 δολάρια. Όσον αφορά την πορεία των υπόλοιπων μετάλλων, το ασήμι στην αγορά σποτ απώλεσε 3,9% στα 76,76 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα αποδυναμώθηκε 2,7% στα 2.033,37 δολάρια, ενώ το παλλάδιο σημείωσε πτώση 0,6% στα 1.541,56 δολάρια.