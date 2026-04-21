Νέο χαμηλό εβδομάδας για χρυσό με απώλειες 2%

Διεύρυνε τις απώλειές του την Τρίτη, ο χρυσός καθώς το ισχυρότερο δολάριο και οι ανεβασμένες αποδόσεις των ομολόγων επηρέασαν τις τιμές, ενώ οι επενδυτές περίμεναν το τι μέλλει γενέσθαι με τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν καθώς η διορία της εκεχειρίας λήγει στις 02:50 τα ξημερώματα Τετάρτης. Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχώρησε 2,2% στα 4.712,04 δολάρια ανά ουγγιά, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από μια εβδομάδα.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Ιουνίου διολίσθησαν 2,3% στα 4.719,60 δολάρια. Όσον αφορά την πορεία των υπόλοιπων μετάλλων, το ασήμι στην αγορά σποτ απώλεσε 3,9% στα 76,76 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα αποδυναμώθηκε 2,7% στα 2.033,37 δολάρια, ενώ το παλλάδιο σημείωσε πτώση 0,6% στα 1.541,56 δολάρια.

Το δολάριο ΗΠΑ κέρδισε 0,2% ενώ η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου σκαρφάλωσε ασκώντας πίεση στον χρυσό μαζί με τα ανάμεικτα μηνύματα από το Ιράν, φέρνοντας ράλι στα καύσιμα, επεσήμανε ο Μπομπ Χάμπερκορν, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην RJO Futures. Ο Τραμπ δεν επιθυμεί να παρατείνει την εκεχειρία ενώ ο αμερικανικός στρατός είναι «έτοιμος να επιτεθεί» σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων, κάτι που οδήγησε τις τιμές του αργού πετρελαίου σε άνοδο άνω του 3%.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ και του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου έχει πυροδοτήσει φόβους για απότομη κλιμάκωση του πληθωρισμού, εξανεμίζοντας τις ελπίδες για μειώσεις των επιτοκίων. Ενώ ο χρυσός θεωρείται αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού και ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους πολιτικο-οικονομικής αστάθειας, «υποφέρει» όταν τα επιτόκια είναι υψηλά.

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στην της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας σχετικά με την επικύρωση του εκλεκτού του Ντόναλντ Τρανπ, Κέβιν Γουόρς, ως επικεφαλής της Fed που διεμήνυσε πως θα λαμβάνει τις αποφάσεις περί της νομισματικής πολιτικής ανεξάρτητα από τις συμβουλές ή τις πιέσεις που θα ασκεί ο Λευκός Οίκος, σημειώνοντας ότι η επιτυχής διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα θα θωράκιζε τη Fed απέναντι στις επικρίσεις.